Itt a legújabb BMW, ami Trump vámháborújának közepébe született bele

A BMW 2-es Gran Coupé az első olyan új BMW, amit teszteltem, és amit nem értek. Mármint, hogy kinek, és miért. Értem a 3-ast, az 5-öst, a 7-est, az X-eket pláne, de az i3-ast is értettem, ezek mind célszerszámok, jól meghatározható célközönségnek, jól is fogynak. Biztos azért nem értem a 2-es GC-t, mert európai vagyok és azon belül is magyar, nagyon nem nekünk szánja a BMW ezt a modellt. Levezettünk Budapestről Mádra aztán vissza egy 2-es Gran Coupéval, volt benne sok autópálya meg országút, közben csináltunk 0-100-as gyorsulást, meg durrogtattuk a kipufogót sport módban. Összességében inkább tetszett, mint nem, és nyilvánvalóan jó autó az új 2-es, amin BMW logo van, az minimum rendben van, de azért van néhány furcsasága az autónak. Ráadásul Trump vámháborújában Európában gyártott autóként nem lesz könnyű dolga a modell legnagyobb piacán, az Egyesült Államokban.

Trump-hatás a BMW-nél Autóiparral is foglalkozó elemzőként kezdem rögtön a kontextussal: egy Európában, azon belül is Lipcsében gyártott autóként olyan világba érkezik a 2-es Gran Coupé, amikor Donald Trump éppen azzal fenyegetőzik, hogy alaposan megemeli az Európából az Egyesült Államokba exportált autókra kivetett vámokat, miközben ennek a modellnek a legnagyobb piaca pont az USA (egyébként népszerű még a két nagy európai piacon, Németországban és az Egyesült Királyságban, valamint Japánban és Ausztráliában). Nagy kérdés, hogy ha tényleg jönnek áprilistól a magasabb vámok, azt hogyan kezeli majd a BMW. Egy kis indikáció erre, hogy mi történik a Mexikóban gyártott BMW-knél, amik a teljes amerikai eladás közel tizedét jelentik: a következő hetekben egyes modelleknél (3-as, 2-es Coupé) egyszerűen lenyeli a konszern a vámok miatti magasabb költségeket, de persze ez sem mehet a végtelenségig, viszont a BMW arra számít, hogy nem lesznek érvényben egész évben a megemelt vámok. A vámháborúból származó negatív hatásokat így is egymilliárd euróra becsüli idén a cég. Az nem kevés. Mi ez? A 2-es Gran Coupé a BMW új modellje a prémium kompakt szedánok között. Ez már a második generáció, idén márciusban került piacra. Az autó Lipcsében készül, és azonos padlólemezre épül, mint a MINI Countryman és a BMW 1-es, azok a modellek már megújultak, így most a 2-es GC-n volt sor. Az autó 455 centi hosszú, 180 centi széles és 145 centi magas, a tengelytáv 267 centi. A motorkínálat a 122 lóerős 216-os modellel indul, a csúcs pedig az általunk próbált M235 xDrive 300 lóerővel, de van két dízelmotoros verzió is. Minden változatban hétfokozatú, duplakuplungos automata váltó van. Ami tetszett Mielőtt előre szaladnánk az autó furcsaságaival, sorolok néhányat azokból, amik tetszettek az autóban. Először is a 2-es Gran Coupé is igazi BMW-nek néz ki, kívül belül. Nehéz más márkával összetéveszteni, ott vannak az elején a nagy vesék (akár kivilágítva, ez továbbra sem nagy barátom), a Hofmeister-Knick, sokat hozzátesz az egészhez, hogy keret nélküliek az ajtókon az ablakok. Elől fantasztikus az üléspozíció, gyakorlatilag bármekkora sofőrre és utasra be lehet állítani az ülést, ráadásul a kormány is széles tartományban állítható, bárki megtalálja benne a helyét. Annak ellenére jó egyébként a kilátás, hogy relatíve alacsonyan ülünk. Az M-es kormány és ülés zseni, a kormány pont akkora és olyan vastag, mint amilyennek lennie kell, nagy felüdülés volt az egy nappal korábban tesztelt Rolls-Royce Ghost virslikormánya után. Az ülés is fenomenális, kényelmes és nagyon jó az oldaltartása. És ha már M, egy kis háttér: nagy igény van a gyári tuningra, zsinórban 13. éve nőnek az M-es eladások, tavaly közel 207 ezer darabbal új rekord született, már majdnem minden tizedik BMW M-es, ez azért a konszern bevételéhez és a marzshoz is sokat hozzátesz. Tetszett a nagy érintő kijelző is, ami gyakorlatilag kettő, a vezető előtti és a középen lévő egybe építve, jó a felbontása, könnyű a kezelése, gyors. Nekem nem hiányzott a korábbi BMW-kből ismert, tekerőgombos iDrive, jó ez így, ahogy van. A feláras, 12 hangszórós Harman Kardon hifi nagyon szépen szól, még azután is, hogy előtte nap a Ghostban világbajnok hifi szólt. A csúcsváltozat, az összkerekes, benzines M235 xDrive jól megy, hivatalosan 4,7 másodperc a 0-100, nem az a tarkónverős gyorsulás, inkább nagyokat tol, a kormányzás precíz, a futómű stabil (még ha nem is kényelmes, erről majd lejjebb). Tényleg jó vezetni az autót, jól veszi a kanyarokat. Ami kevésbé tetszett Nekem ennek az autónak a létezése is furcsa. Kicsit olyan az érzésem, mintha a cél csak annyi lett volna, hogy minden karosszériaváltozat le legyen fedve, kell tudni adni valamit BMW logóval is, ha már van Mercedes A-osztály (AMG A) és Audi A3/S3 limuzin. Az Egyesült Államokban egyébként még érthető a dolog, ott nincs 1-es BMW, vagyis a 2-es a belépő szint, de ott is vannak alternatívák. Bár a futómű tényleg precíz, a magyar utakra egyszerűen túlságosan kemény, ami az élményautózásba még belefér, ha csak egy vagy két ember ül benne, de akkor megint nem értem a második üléssor és a 4 ajtó létjogosultságát. Sehogy sem áll nekem össze. A 2-es Gran Coupéban hátul kicsi a lábtér, a fejtér meg a kupéság miatt kevés, így felnőtteknek csak korlátozottan használható. A csomagtér papíron 430 liter (a mild hibridekben pedig csak 360 liter), de a valóságban kisebbnek tűnik, ráadásul a szűk nyílás miatt nehezen pakolható. Ha a cél a fiatal családok meggyőzése lett volna ezzel az autóval, azt sem értem, mert gyerekülést hátulra betenni érzésből nem könnyű, ha már bent van, akkor a gyereket beültetni nem könnyű, de ha ez még mind sikerül is, a futóművet se anya, sem a gyerek nem fogja szeretni. Ha ezeket (kemény futómű, kis hátsó hely, szűk csomagtartó) összerakjuk, akkor nehezen indokolható meg, hogy miért ezt az autót választaná bárki a BMW kínálatából. Árakról eddig nem beszéltünk, pedig ez is fontos. Itt a lista: BMW 216: 13,8 millió forint

BMW 220: 16,0 millió forint

BMW 223 xDrive: 18,3 millió forint

BMW M235 xDrive: 23,3 millió forint

BMW 218d: 15,8 millió forint

BMW 220d: 16,7 millió forint Elsőre jól hangzik, hogy már 14 millió forint alatt lehet BMW-t kapni, de azért egy 122 lóerős autó, ami 10 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, mondjuk szövet üléssel, manuális ülésállítással, hát, az nem az a BMW, amire rákíván az ember. Az, amit én próbáltam, a csúcsmodell, a 300 lóerős M235 volt, na az már úgy megy, mint amit elvársz egy BMW-től, és az M-es cuccok is jól néznek ki benne, de az már 23,3 milliótól indul, de mire egy szép fényezés, nagy felni, néhány extra, mint motoros első ülések, head-up display vagy kulcs nélküli nyitás/indítás benne van, könnyen 26 millió forint fölé megy az ár. Összegzés Összességében jól összerakott, élvezetesen autózható kocsi a 2-es Gran Coupé, de a célközönséget még mindig nem látom, én sokkal hamarabb választanék két másik modellt ehelyett a BMW kínálatából: ha csak az örömautózás kell, akkor ott a kétajtós 2-es Coupé, ha meg valóban egy használható limuzinra van szükség, akkor meg ott a 3-as, az azért egy jóval komolyabb autó, bár nyilván árban is valamivel feljebb van.