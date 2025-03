Keresik az irányt a tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek a volatilis múlt hét utolsó kereskedési napján, a Dow Jones 1,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 2,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 2,5 százalék pluszban fejezte be a napot. A Dow így is a legrosszabb hetét zárta 2023 óta a CNBC adatai szerint, a Nasdaq pedig korrekciós fázisba került.

Az ázsiai tőzsdék ma reggel emelkednek, a Nikkei 1,2 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,1 százalékos pluszban van, míg a Shanghai Composite 0,3 százalékos pluszban áll. A kínai kormány vasárnap egy tervet jelentett be a lakossági fogyasztás ösztönzésére, aminek része az ingatlanpiac és a részvénypiac stabilizálása, valamint a születésszám növelése.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,1 százalék pluszban nyithat, egyedül a CAC-40 kezdheti csökkenéssel a kereskedést. Pénteken nagyot ralizott a német tőzsde azután, hogy a német kormánypártok megállapodásra jutottak az államadósság jelentős növeléséről szóló tervről.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,5 százalékot eshet, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az Egyesült Államokban több fontos adat is napvilágot lát, köztük a New York-i beszerzési menedzserindex (BMI) márciusi értéke, valamint a februári kiskereskedelmi forgalom alakulása. Emellett a januári raktárkészletekről is közölnek friss információkat. A héten a figyelem középpontjában a Fed szerdai kamatdöntése áll, ami meghatározó lehet a piaci mozgások szempontjából.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22 százalékos elmozdulással a WIG20 index áll az élen, a sereghajtó 7,1 százalékos eséssel a Nikkei index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 33,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,6 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 13,8 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 41 488,19 1,7% -3,1% -6,9% -2,5% 6,6% 78,9% S&P 500 5 638,94 2,1% -2,3% -7,8% -4,1% 9,5% 108,0% Nasdaq 19 704,64 2,5% -2,5% -10,9% -6,2% 9,4% 146,5% Ázsiai részvényindexek Nikkei 37 053,1 0,7% 0,4% -5,4% -7,1% -4,5% 112,6% Hang Seng 23 959,98 2,1% -1,1% 5,9% 19,4% 41,3% -0,3% CSI 300 4 006,56 2,4% 1,6% 1,7% 1,8% 12,5% 2,9% Európai részvényindexek DAX 22 986,82 1,9% -0,1% 2,1% 15,5% 28,1% 149,0% CAC 8 028,28 1,1% -1,1% -1,8% 8,8% -1,6% 94,9% FTSE 8 632,33 1,1% -0,5% -1,1% 5,6% 11,5% 60,9% FTSE MIB 38 655,3 1,7% 0,2% 1,8% 13,1% 14,4% 142,3% IBEX 13 005,2 1,4% -1,9% 0,4% 12,2% 24,0% 96,2% Régiós részvényindexek BUX 87 872,69 1,4% -0,4% 0,4% 10,8% 35,2% 157,0% ATX 4 297,92 2,6% 0,2% 5,2% 17,3% 26,6% 114,8% PX 2 069,88 2,0% 1,8% 4,9% 17,6% 39,2% 150,8% WIG20 97 045,25 2,2% 3,7% 5,7% 22,0% 18,7% 151,2% Magyar blue chipek OTP 24 800 2,6% 0,0% 1,2% 14,3% 47,8% 125,5% Mol 2 786 0,1% -1,7% -5,6% 2,1% -4,8% 50,6% Richter 10 340 -0,8% -0,6% -3,8% -0,6% 11,0% 73,8% Magyar Telekom 1 700 3,7% 2,7% 19,5% 33,4% 90,4% 374,9% Nyersanyagok WTI 67,43 0,9% 0,2% -5,1% -6,9% -17,9% 112,5% Brent 70,99 1,0% 0,4% -5,4% -5,0% -16,7% 112,9% Arany 2 988,4 0,3% 2,5% 3,0% 13,8% 38,5% 95,2% Ezüst 33,62 -0,9% 4,3% 3,7% 13,3% 35,4% 127,5% Devizák EURHUF 399,0500 -0,1% 0,2% -0,5% -3,0% 0,9% 17,3% USDHUF 367,0269 -0,2% 0,2% -3,9% -7,6% 1,0% 19,4% GBPHUF 474,7100 -0,4% 0,0% -1,6% -4,6% 2,4% 26,8% EURUSD 1,0873 0,1% 0,0% 3,5% 5,0% -0,1% -1,8% USDJPY 147,7100 0,0% 0,1% -2,9% -6,0% -0,3% 37,9% GBPUSD 1,2916 -0,2% -0,1% 2,4% 3,1% 1,3% 4,1% Kriptovaluták Bitcoin 83 975 3,6% -3,2% -13,9% -11,0% 17,7% 1 393,5% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,31 1,2% 0,0% -3,8% -5,7% 0,4% 352,2% 10 éves német állampapírhozam 2,85 0,7% 1,2% 18,6% 20,4% 18,4% -586,5% 10 éves magyar állampapírhozam 7,17 -1,5% 2,9% 5,9% 8,3% 10,3% 149,0% Forrás: Refinitiv, Portfolio

