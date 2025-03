Kész, vége: csődbe ment a Mátrix-filmek gyártója

A Village Roadshow Entertainment Group hétfőn Delaware államban kért csődvédelmet, miután 223,8 millió dollárnyi eszközfedezetű és 163,1 millió dollárnyi elsőbbségi fedezett adósságot halmozott fel a bírósági dokumentumok szerint.

Az amerikai és ausztrál székhelyű vállalat nehezen tudott talpra állni a pandémia okozta visszaesésből és a 2023-as hollywoodi forgatókönyvírók sztrájkjából, amely késleltette a filmgyártást.

Likviditási problémái azonban nagyrészt a hosszú ideje partnereként működő Warnerrel folytatott bírósági eljárásból eredtek.

A Village Roadshow Entertainment 2022-ben bírósági eljárást kezdeményezett a Mátrix: Feltámadások, a filmsorozat legújabb részének HBO Max streaming platformon történő bemutatása miatt, amely állításuk szerint megfosztotta a céget a mozis bevételektől. A vállalat azzal is megvádolta a Warnert, hogy kizárta őket az általuk először kifejlesztett filmek új részeinek társtulajdonosi és társfinanszírozói jogaiból. A cég közlése szerint még ha a per rendeződik is, a Warnerrel való kulcsfontosságú kapcsolatuk helyrehozhatatlanul megromlott.

Az 1997-ben alapított vállalat több mint 100 filmet gyártott és forgalmazott, köztük olyan sikerekfilmeket, mint a Joker, A nagy Gatsby és a LEGO-kaland. A 2017 óta a Falcon Strategic Partners és a Vine Media Opportunities tulajdonában lévő Village Roadshow Entertainment januárban Keith Maibet, az Accordion Partners vezető igazgatóját nevezte ki válságkezelő igazgatónak.

A vállalat megállapodást kötött meglévő hitelezőivel egy, a csődeljárás alatt működő finanszírozási keretről, amely lehetővé teszi eszközeinek értékesítését. A CP Ventura LLC úgynevezett beugró ajánlattevőként jelentkezett eszközökre.

