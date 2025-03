2009 óta nem volt ilyen a győri Audinál

A győri Audi is megérzi a globális autóipari átalakulást és a Volkswagen konszern gyengélkedését, tavaly csökkent a motorgyártás, ami 2009 óta nem látott szintre esett vissza. Az autógyártás viszont új rekordot ért el, ebben az is segített, hogy tavaly ősz óta egy új modellt is gyártanak a győri gyárban.

Portfolio-MAGE Járműipar 2025 2025. március 26-27-én Győrben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!







Visszaesett a motorgyártás Az autóipar átalakulása az Audi Hungariára és annak 2024-es pénzügyi évben elért teljesítményére is hatással volt kezdődik az Audi Hungaria ma megjelent, tavalyi évről szóló sajtóközleménye, és ezt a számok is alátámasztják: a győri gyárban tavaly 1,58 millió motort gyártottak, közel 5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ennél kevesebb motort utoljára a 2008-as globális gazdasági válságot követően, 2009-ben gyártottak az üzemben. Közel ötödével, 388 ezer darabbal kevesebb motort gyártottak tavaly, mint a Covid és az ukrajnai háború előtti, 2019-es évben. Az Audi Hungaria 2024-ben hatféle típusú benzin- és kétféle dízelmotort, valamint az elektromotorok két termékcsaládját gyártotta a 122 és 244 lóerő közötti teljesítmény-tartományban. A 2024-ben gyártott motorok közül 1,11 millió darab három- és négyhengeres benzin- és dízelmotor volt, és 13 ezer öthengeres és 228 ezer hathengeres motort, 67 ezer hathengeres dízelmotort és 3 728 darab tízhengeres motort is gyártottak. 2024 volt az utolsó év, amikor tízhengeres motorokat gyártottak az üzemben. Az összes motorból 151 899, vagyis közel minden tizedik elektromos hajtású volt. Az elektromos motorokat az Audi Q8 e-tron, Audi Q6 e-tron, A6 e-tron és Porsche Macan autókba építik be. Győrben készülnek a konszern tisztán elektromos hajtású, a Porschével közösen fejlesztett PPE (Premium Platform Electric) platformon alapuló modelljeinek új elektromos hajtásai is. Viszont nemcsak hajtásláncokat, hanem autókat is gyártanak Győrben, ott viszont 179 710 darabbal meglett az új rekord (ebben már a brazil SKD-gyártás számára készült gépkocsik is benne vannak). 2024-ben 99 288 Audi Q3, 63 759 Audi Q3 Sportback és 2024 szeptemberétől 16 663 CUPRA Terramar készült el a gyárban. Tavaly a győri Audi árbevétele 5,4 százalékkal 8,6 milliárd euróra csökkent, igaz, a bázis is magasan volt, 2023-ban ugyanis történetének legmagasabb bevételét érte el az Audi Hungaria. Az Audi Hungaria 340 millió eurót költött beruházásokra, a fő projektek az elektromos hajtások új generációja, a MEBeco sorozatgyártásának előkészítése, valamint az Audi Q3 utódmodell gyártásának előkészítése voltak. Mi történt még 2024-ben? Már több mint 30 éve gyártanak motorokat az Audi Hungáriánál, tavaly elkészült a 45 milliomodik erőforrás, egy 220 kW-os elektromos hajtás, melyet a vállalattól CO2-semlegesen, „zöld vonatokkal” szállítottak Ingolstadtba, ahol azt egy Audi Q6 e-tron modellbe építettek be, az autó az első sorozatban gyártott modell, amelyik a teljes mértékben Győrben gyártott PPE platformra épül. 2024-ben megkezdődtek az előkészületek a következő elektromos motorgeneráció, az MEBeco (Modularer E-Antriebs-Baukasten, modulrendszerű elektromos hajtáskoncepció) gyártására. Az új elektromos motorcsalád nagyobb gyártási mélységben készül majd az Audi Hungariánál, az elektromos hajtás forgórészét, azaz rotorját, a teljesítményelektronikát, valamint a lemezcsomagot is Győrben készítik. Az Audi RS Q3 és Sportback mellett elindult a Barcelonában tervezett és Győrben gyártott CUPRA Terramar sorozatgyártása az Audi Hungariánál. Az Audi Hungaria az első Audi gyár, ahol egy testvérmárka járműve is készül. 2024 novemberben legördült a 2 222 222. jármű az Audi Hungaria gyártósoráról. Létszámleépítés jön a konszernnél Tegnap jelentették be, hogy 2029-ig akár 7500 munkahelyet szüntethet meg Németországban, elsősorban az adminisztratív és fejlesztési területeken az Audi. A lépés része a Volkswagen-csoport átfogó költségcsökkentési programjának, az intézkedéscsomag középtávon évi egymilliárd eurós megtakarítást eredményezhet az Audinál. Az Audi ezzel párhuzamosan 8 milliárd eurót fektet be németországi telephelyeibe a következő négy évben. Az Audi tervei szerint új belépő szintű elektromos modellt fog gyártani az ingolstadti üzemében, és fontolgatja egy további modell gyártását a neckarsulmi telephelyén is. Az Audi közlése szerint a németországi telephelyeken a munkahelyek biztonságára vonatkozó garanciát 2033 végéig meghosszabbították. Jörg Schlagbauer, az üzemi tanács vezetője szerint a tárgyalások kemények voltak, de mindig tényszerűek és megoldásorientáltak maradtak, és kompromisszumokat kellett kötni a további beruházásokhoz szükséges pénzügyi rugalmasság érdekében. Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 17. Bejelentették: több ezer munkahelyet szüntet meg az Audi Címlapkép forrása: Daniel Löb/picture alliance via Getty Images