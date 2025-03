Jó a hangulat a Fed döntése után

Januári elemzésünkben felhívtuk a figyelmet az egyik legizgalmasabb tőzsdei narratívára, azaz a lengyel részvénypiacban rejlő lehetőségekre. Eddig úgy néz ki, hogy igazunk volt: elérkezett a fordulat, és a csökkenő trendből kitörve nagyon komoly ralit produkált idén a lengyel tőzsde. A legfontosabb vállalatok közül egy olyan részvénnyel foglalkoztunk, amely nem elég, hogy a nagypapírok közül messze a legmagasabb osztalékhozammal rendelkezik, de az árazás is nagyon kedvezően alakult. Most pedig a technikai kép is nagyon izgalmas szintre került, amit ha sikerülne áttörni, akkor könnyen folytatódhatna a szárnyalás.