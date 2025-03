Miközben az európai autógyártók szenvednek, itt egy kínai, amelyik szárnyal

Nagyot ment tavaly a Geely, a kínai autógyártó eladása közel harmadával nőtt, profitja is felrobbant, írja a Bloomberg.

A Geely autóeladásai tavaly 32%-kal 2,1 millió darabra emelkedtek, beleértve a Zeekr és a Lynk & Co. márkákat is. A cég több új elektromos modellje, például a Xingyuan igencsak népszerű a vásárlók körében, és egyes hónapokban túlszárnyalta a rivális BYD Seagull modelljének eladásait is.

A bevétel 34%-kal 240,2 milliárd jüanra emelkedett tavaly, a nettó profit 213%-kal 16,6 milliárd jüanra (2,3 milliárd dollár) ugrott. A nyereséget segítette a leányvállalatok eladásából származó egyszeri nyereség, enélkül a profit 8,52 milliárd jüan lett volna, ami 52%-os növekedést jelent.

A Geelynél már elindult a nemzetközi terjeszkedés, az export tavaly 43%-kal 403 900 járműre nőtt.

Címlapkép forrása: Raul Ariano/Bloomberg via Getty Images