Összejött a fordulat az amerikai tőzsdéken!

Ahogy az amerikai bizonytalanságok közepette a befektetők figyelme egyre inkább az európai piacok felé fordul, sok izgalmas lehetőséget lehet találni a piacokon. Mostani elemzésünkben is egy európai részvényt fogunk bemutatni, amelyben ráadásul most nemcsak a technikai kép lehet vonzó, hanem az is, hogy meglehetősen olcsó a papír. Miközben a legtöbben a hadiipari és pénzügyi cégeket pásztázzák, akadnak más, kevésbé feltűnő, de annál ígéretesebb befektetések is – ezek közé tartozik a Bayer részvénye is.