Eszkalálódik a kereskedelmi háború, ütik az autóipari részvényeket

Sokáig úgy tűnt, hogy Donald Trump az autóiparban is csak tárgyalási eszközként használja a büntetővámokat, és amennyiben kereskedelmi partnerei számára kedvezően reagálnak, akkor meg is maradnak a brutális vámok a fenyegetés szintjén. Most azonban úgy tűnik, hogy április elejétől jön a 25 százalékos vám minden olyan autóra, amit az Egyesölt Államokba exportálnak. Rövid távon kevés nyertese lehet az autóipari kereskedelmi háborúnak, még az USA-ban eladott autóikat nagy volumenben külföldön gyártó amerikai autógyártók is megszenvedhetik, nem beszélve az amerikai fogyasztókról, akik a várható áremelések miatt drágábban vehetnek majd autókat. Új világ jön, mutatjuk az első reakciókat és a várható hatásokat.