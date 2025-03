Kínából kap befektetést a Ubisoft, szárnyal az árfolyam

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A csütörtöki bejelentés szerint az új leányvállalat olyan népszerű játéksorozatokra fókuszál majd, mint az Assassin's Creed, a Far Cry és a Tom Clancy's Rainbow Six. A cég közleménye szerint a cél olyan játék-ökoszisztémák kiépítése, amelyek időtállóak és több platformon is elérhetők lesznek.

Az új egység a Tencent befektetésének köszönhetően nagyobb forrásokkal és kreatív kapacitással rendelkezik majd.

Ez lehetővé teszi a narratív élmények minőségének javítását, a többjátékos módok gyakoribb tartalmi frissítéseit, ingyenesen játszható elemek bevezetését és több közösségi funkció integrálását.

A Tencent befektetése 4 milliárd eurós értékelést ad az új leányvállalatnak, ami a 2023-2025-ös pénzügyi évek átlagos értékesítésének négyszeres szorzóját jelenti. Az Ubisoft szerint ez jól mutatja szellemi tulajdonaik értékét, jelentősen megerősíti a cég mérlegét, és segíti a vállalat erősebb szervezetté válását.

A lépés hónapok óta tartó találgatásokat követ az Ubisoft jövőjével kapcsolatban. Januárban a cég tanácsadókat bízott meg stratégiai lehetőségeinek áttekintésével, ami felerősítette az esetleges eladásról szóló pletykákat. A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy a Tencent tárgyalásokat folytatott az Ubisoft alapító Guillemot családdal egy lehetséges kivásárlásról.

A bejelentés egy héttel az Assassin's Creed Shadows megjelenése után érkezett, amely pozitív kritikai fogadtatásban részesült, és 82 pontos átlagértékelést ért el a Metacritic oldalon.

A Ubisoft árfolyama a bejelentést követően 8,8 százalékos pluszban van a mai kereskedésben.

Címlapkép forrása: Chesnot/Getty Images

