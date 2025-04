Beindult az űripar a 4iG-nál, nem csak az Egyesült Államokban tárgyalnak

A 4iG Space&Defence-nél több partnerséget bejelentettek az elmúlt időszakban és a 4iG elnökével, Jászai Gellérttel együtt többek között tárgyaltak a Boeinggel és a SpaceX-szel. Az látszik, hogy a befektetők pozitívan ítélték meg a híreket, a 4iG árfolyama Jászai Gellért decemberi Mar-a-Lago-i találkozója óta szárnyal. Miről beszéltek ezeken a találkozókon, milyen eredményei lehetnek a jövőben, lehetnek konkrét együttműködések? Milyen területeken?

Mióta bejelentettük a magyar műholdprogramot, azaz a HUSAT életre hívását, azóta rendkívül nagy nemzetközi érdeklődés övezi a 4iG Csoportot, illetve űr és védelmi ipari holdingvállalatának, a 4iG Space&Defence tevékenységét is. A tárgyalásaink üzleti és kormányzati szinten is zajlanak nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európában és Közép-Ázsiában is. A kiemelt figyelem elsősorban annak köszönhető, hogy a közép-kelet-európai régióban mi voltunk az elsők, akik egy távközlési és nyolc alacsony földkörüli pályán keringő műholdkonstelláció mellett egy komplex ökoszisztéma létrehozásán dolgozunk. Ennek eredményeként pedig műhold gyártás és üzemeltetés mellett, adatfeldolgozással és ezen adatok értékesítésével is megjelenünk majd a globális piacokon.

Ahogy Ön is említette a HUSAT Program kapcsán, illetve védelmi ipari oldalról többek között a SpaceX-szel, Boeinggel, L3 Harrissal tárgyaltunk, illetve az Axiom Space-szel írtunk alá együttműködési megállapodást. Emellett amerikai kormányzati szinten is nagy az érdeklődés, így a különböző nemzetbiztonsági tanácsadók mellett, a kongresszus űrkutatásért és űriparért felelős bizottságának vezetőivel is voltak találkozóink, illetve Ted Cruz texasi szenátor csapatával. Ezek a megbeszélések nem csak a HUSAT Programról szólnak, hanem kiterjednek a védelmi iparra, illetve védelmi digitalizációra is.

Az Európai Unió maga is rendelkezik műholdprogrammal, a 4iG miért az Egyesült Államokban működő cégeket preferálja? Miért pont a SpaceX és a Boeing került képbe, csak a nagy amerikai űripari cégek vannak fókuszban, vagy megkeresik például az Airbust is?

Az Európai Unió IRIS, vagy SpaceRider programjai és a SpaceX Starlink-konstellációja versenytársai egymásnak. Mi azonban, ha fogalmazhatok így, nem akarunk oldalt választani, hanem nagy lehetőséget látunk ezekben a programokban, és – a szövetségi rendszerünknek megfelelően – mindegyikben szeretnénk részt venni. Azt is fontosnak tartom, hogy nem csak amerikai, hanem uniós nagyvállalatokkal is tárgyalunk. Európa összes űripari rendszerintegrátor vállalatával szoros kapcsolatot ápolunk, hosszú távú stratégiai kapcsolatok strukturálásán dolgozunk a HUSAT program tekintetében, és azon túlmutatva is. Néhány hete írtunk alá stratégiai megállapodást az egyik legnagyobb kelet-európai űripari rendszerintegrátor vállalattal, a Creotech-el. Emellett pedig közép-ázsiai vállalatok is fontosak számunkra, a Bakuban április végén rendezett, legnagyobb űripari kongresszus főtámogatói leszünk, és ma már az azeri űrügynökséggel, az Azercosmos-szal is együtt működünk, amit a kongresszus alkalmával szeretnénk elmélyíteni.

Nagy Márton tegnap, az épülő martonvásári Remtech Űripari központ bokrétaavató ünnepségén beszélt magyar űrstratégiáról is. Mi ennek a jelentősége?

A 2021-ben elfogadott űrstratégia frissítése azért fontos, mert az abban megfogalmazott célok már részben megvalósultak, így a stratégia felülvizsgálatra szorul. Így a stratégia frissítése, és ennek kapcsán a Magyar Űrügynökség létrehozása szabályozási, piactámogatási, versenyképességi és reprezentációs szempontból is jelentős mérföldkövet jelent a hazai piaci szereplők számára.

Ha már űrügynökség, milyen a kapcsolatuk az Európai Űrügynökséggel, ESA-val? Milyen együttműködések nyílhatnak ezen a területen a 4iG számára?

Büszke vagyok rá, hogy a martonvásári űripari gyártókomplexumunk tegnapi bokréta ünnepségén az Európai Űrügynökség, az ESA munkatársai is részt vettek, a legnagyobb és legmagasabb szintű küldöttséggel, amely eddig Magyarországon járt. Az űripar fejlesztéséért is felelős, a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőivel együtt egy magas szintű munkaebéden vettünk részt, ahol a magyar vállalatok K+F támogatásáról is szó esett, hiszen portfólió vállalatunkon, a Remreden keresztül jelenleg is mi vagyunk az ESA legnagyobb magyar beszállítója. Az űrügynökség számos programjában részt veszünk beszállítóként.

A mai nappal hatályát vesztette a SpaceComnak küldött adósságrendezési javaslat, a 4iG közleménye szerint ennek oka, hogy nem teljesültek a zárási feltételek. Mi volt az adósságrendezési javaslat tartalma, mik voltak az opciók? Mi nem teljesült?

A SapaceCom-ban 2023 februárja óta 20 százalékos tulajdonnal rendelkezünk. A nehéz helyezben lévő vállalat számára 150 millió dollárt kívántunk biztosítani, azzal a céllal, hogy az így kapott tőkeinjekciót a SpaceCom kizárólag a lejárt kötvényadósságának finanszírozására fordíthatja. A tranzakcióval a 4iG tulajdonába került volna a SpaceCom legfiatalabb AMOS-17 műholdja, amit a vállalat ezt követően visszabérel. Az ajánlatunk elfogadására március 31. volt a végső határidő, ami tegnap éjfélkor lejárt, és amit ezt követően nem kívántunk meghosszabbítani.

Mi lesz a Spacecom-részesedés sorsa, megtartja a 20 százalékot a 4iG? Ezután is érdekes marad a 4iG számára cég? Van még arra szándékuk, hogy többségi tulajdont szerezzenek az izraeli vállalatban?

A SpaceCom fontos partnerünk, de a HUSAT Program bejelentése óta számos új globális partnerség vált elérhetővé, amelyek jobb lehetőséget biztosítanak számunkra a továbblépéshez, mint a SpaceCom. A 20 százalékos tulajdonunkat egyelőre meg kívánjuk tartani vállalatban, azonban a SpaceCommal kapcsolatos stratégiánkat felül fogjuk vizsgálni az elkövetkező időszakban.

Hogyan érinti a 4iG S&D műholdprogramját a mai bejelentés?

Sehogyan, hiszen a HUSAT Program teljes mértékben autonóm program, így független a SpaceComtól is.

