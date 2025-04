Leleplezte az "életre kelt" AI-ügynökét az Amazon

Az Amazon új mesterséges intelligencia alapú megoldást mutatott be, amely képes önállóan végrehajtani különböző webes műveleteket, beleértve a rendelést és a fizetést is - jelentette a Finextra . Az AI-ügynökök témájáról május 27-ei Financial IT rendezvényünkön is szó lesz, érdemes regisztrálni!