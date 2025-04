Megugrott a Mol vezetőinek javadalmazása

A valamelyest normalizálódó, de továbbra is magasan alakuló olaj-és gázár környezetben sikeres évet tudhat maga mögött a Mol - a jó teljesítmény pedig a felsővezetők javadalmazásában is nyomon követhető. A társaság ma este az éves közgyűléséhez tartozó dokumentumokat , amely tartalmazza a vezetőség 2024-es javadalmazási számait. Szakértők szerint ezek a juttatások ugyanakkor nem csupán a már elvégzett munka jutalmát és a felelősség elismerését jelentik, hanem egyben a vezetők megtartását is szolgálják, a nemzetközi vállalatoknál stratégiai cél is egyben, hogy a jó vezetőket megszerezzék és megtartsák.