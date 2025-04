Ütik a nagy amerikai techrészvényeket, csúnyán elbánnak az Apple-lel

Keményen megütötték az amerikai tőzsdén a technológiai részvényeket, az egyik legnagyobb vesztes a nyitás után az elmúlt évek sztárpapírjainak számító nagy technológiai részvények.

Meredek eséssel kezdték a mai kereskedést az amerikai tőzsdék Donald Trump vámháborús kijelentéseire, különösen nagy esésben van a technológia-túlsúlyos Nasdaq, amely közel 4,5 százalékkal került lejjebb.

A „csodálatos hetes” részvényekből az Apple-t ütötték meg a leginkább, 8,8 százalékos mínuszban áll a részvény, amely 2020 óta nem látott mértékű esés.

Az Apple gyártása nagyban támaszkodik Kínára és Ázsiára, így a bejelentett vámok érzékenyen érintik az iPhone gyártóját. A Fehér Ház által bejelentett új viszonossági vámok - amelyeket a már meglévő vámokra válaszul vetnek ki - Kína esetében 34 százalékot érnek el. Ez összesen 54 százalékos vámterhet jelentene a kínai árukra, ami komolyan veszélyezteti az Apple ellátási láncát, amely még mindig erősen támaszkodik az ázsiai országra. Bár az Apple az Egyesült Államokban értékesített eszközeinek többségét még mindig kínai gyárakban állítja elő, a vállalat már több országban is gyárt termékeket. Az új vámok azonban ezeket a gyártóközpontokat is érintik, így a Kínától való függetlenedési törekvések is akadályokba ütköznek. Jelenleg az Apple szinte egyáltalán nem végez tömeggyártást az Egyesült Államokban. Egyedül a Mac Pro az, amit texasi gyártásúként hirdetnek, azonban ez a modell korlátozott mennyiségben készül, és alkatrészeinek jelentős része Kínából és más országokból származik.

Az Nvidia új chipjét Tajvanban gyártja és nagyban támaszkodik Mexikóra az összeszerelésben, így a céget is érzékenyen érintették a bejelentések. Az Nvidia árfolyama 4,6 százalékot esett a mai kereskedésben.

A többi nagy technológiai részvényt sem kímélik:

a Meta Platforms 7 százalékos mínuszban áll

az Amazon szintén 7 százalékot esett

a Tesla 4,2 százalékos mínuszban áll

a Microsoft 2,4 százalékot esett

az Alphabet 3,6 százalékos mínuszban áll.

