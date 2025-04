Vérfürdőt hozott az amerikai tőzsdékre Trump vámháborúja: 2020 óta nem volt ilyen zuhanás

Portfolio 2025. április 03. 22:06

Csúnya esés alakult ki a világ tőzsdéin, miután Donald Trump bejelentette, hogy a világ szinte összes országával szemben büntetővámokat vezet be. Ami eddig csak fenyegetés volt, az most valósággá válik, és azok a befektetők, akik eddig arra számítottak, hogy a vámháború csak egy üres fenyegetés, csak tárgyalási eszköz, azok most átértékelik a pozícióikat. Risk off üzemmódba kapcsoltak a befektetők, az esés széles körű, nemcsak a részvénypiacokat ütik, de esnek a nyersanyagok és a kriptoeszközök is. A korábbi nagy kedvencek, a fantasztikus hetes részvények is nagyot estek.