Ez egyre csúnyább: Trump miatt áll a bál a tőzsdéken, tovább ütik az OTP-t

Portfolio 2025. április 04. 11:19

Tegnap nagyon csúnya esés indult a világ tőzsdéin, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a világ szinte összes országával szemben büntetővámokat vezet be. Amerikában a 2020-as koronavírus-válság óta nem volt ilyen meredek zuhanás, a kedélyeket az sem csillapította, hogy Trump azt mondta: minden jól alakul, a piacok hamarosan szárnyalni fognak.



Ma az ázsiai piacokon is nagyon rossz volt a hangulat, és Európában is egyre meredekebb esést láthatunk, szektorszinten a bankrészvények teljesítenek rendkívül rosszul, a tegnapi 5 százalék fölötti esést követően tovább adják a befektetők az OTP-t. A klasszikus menekülőeszközök ma sem működnek, hiszen esik az arany és az ezüst árfolyama, a bitcoin azonban egyelőre még tartja magát.