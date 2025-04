Durva eséssel indul a hét a tőzsdéken

Portfolio 2025. április 07. 08:20

A vámháború generálta pánikhangulat uralja a világ tőzsdéit hétfő reggel is. Ázsiában nagyon csúnya mínuszokat láthatunk: a hongkongi tőzsde már 11 százalékos mínuszban van. Ezt követően Európában is nagy eséssel indulhat a nap, míg Amerikában a technológiai túlsúlyú Nasdaq vezetésével folytatódhat a mélyrepülés. A befektetőknek nem igazán van most hova menekülni: esik az arany, és az elmúlt napokban még felülteljesítő kriptoeszközöket is adni kezdték a befektetők.