Őrült hullámvasúttal kezdődött a hét a tőzsdéken

A vámháború generálta pánikhangulat uralta a világ tőzsdéit hétfő reggel, Ázsiában nagyon csúnya mínuszokat láthattunk: a hongkongi és kínai tőzsdék a 2008-as pénzügyi válság óta nem estek ekkorát egy nap alatt. Ezt követően Európában is hatalmas eséseket láthattunk a nyitás után: a DAX több mint 10 százalékos mínuszban is volt, csakúgy mint a BUX. Az OTP több mint 15 százalékos mínuszban is volt, a napot azonban végül pluszban zárták a bank részvényei. Nagy volatilitás jellemezte ma a piacokat, fordulatos napunk volt. Az amerikai nyitás nagy mínuszokat hozott, majd gyakorlatilag percek leforgása alatt megvették az esést és pluszba fordították az S&P 500-et. Később újabb lefordulás jött, miután a Fehér Ház cáfolta azt a vámháborús hírt, amire megvették a piacot és a hangulaton az sem segített, hogy Trump újabb vámokkal fenyegette meg Kínát.Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni! Információ és jelentkezés