Friss, ropogós és magas célár jött az OTP-re – Most érdemes beszállni?

Jóárasították világszerte a tőzsdéket, ebből a régiós bankrészvények sem maradtak ki, az OTP árfolyama is nagyot esett. A korábbi elemzői várakozásokkal számolva most hirtelen nagyon olcsónak tűnik a bankrészvény, ezért is érdemes figyelni a friss előrejelzéseket, amiből most érkezett is egy. Mutatjuk a részleteket! A hazai tőzsdei cégekkel és a magyar részvénypiaccal is foglalkozunk befektetési konferenciánkon, a május 8-i Portfolio Investment Day 2025-re itt lehet regisztrálni.