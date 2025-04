Egyiptomban járt Jászai Gellért

Jászai Gellért X-en közzétett posztja szerint Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagyköveteként találkozott Mostafa Madbouly-val, Egyiptom miniszterelnökével, akivel a két ország közötti együttműködés széles területeit, beleértve az űr- és védelmi, az energia, az infrastruktúra és a távközlés területét.

A nap folyamán a 4iG csapata találkozott Amr Talaat egyiptomi kommunikációs miniszterrel is, valamint Mohamed Nasrral, a Telecom Egypt vezérigazgatójával.

Az EAGLE, az Egyiptom és Albánia közötti tenger alatti kábellel kapcsolatos partnerségünk jól halad

– közölte Jászai Gellért.

Emellett komoly lépéseket tettünk a folyamatban lévő közös terveinkben, amelyek hozzájárulnak Egyiptom országos üvegszálas infrastruktúrájához, amely az ország digitális jövőjét alakíthatja

– olvasható a posztban.

