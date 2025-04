Záporoznak a vámbejelentések, rángatják a tőzsdéket

Meredeken estek a tőzsdék azóta, hogy Donald Trump múlt héten új vámokat jelentett be az USA kereskedelmi partnereire és bár hétfő délután és kedden már némi megnyugvás látszott a piacokon, a befektetők ugyanis abban reménykedtek, hogy az Egyesült Államok enyhíthet a vámokon, de ez a várakozás végül nem igazolódott be, ma életbe léptek a múlt héten bejelentett vámok - beleértve a Kínára vonatkozó 104 százalékos vámot is -, sőt, egy újabb szektort, a gyógyszerszektort is jelentős vámmal fenyegetett meg tegnap este Trump.Ez ismét elrontotta a hangulatot a tőzsdéken, nagyot esett hajnalban a japán tőzsde, a dél-koreai index pedig már elérte a medve piac szintjét jelző 20 százalékos mínuszt a legutóbbi csúcs óta. Az európai indexek 2-3 százalék közötti esésekkel nyitottak és napközben sokáig kitartottak a vaskos mínuszok, miután Kína további 84 százalékos viszontvámot vetett ki az Egyesült Államokra, délután pedig az EU is döntött arról, hogy vámokat vet ki az amerikai termékek egy részére. Az amerikai tőzsdék ennek ellenére meglepően kis mozgásokkal indították a szerdai kereskedést és nyitás után nem sokkal pluszba fordultak.Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni! Információ és jelentkezés.