Folytatódik a tőzsdei hullámvasút: történelmi emelkedés után megint esnek az amerikai tőzsdék

Tegnap hatalmas emelkedést láthattunk Amerikában, miután Donald Trump bejelentette, hogy egy 90 napos szünetet rendel el azon országok számára, amelyek nem vezettek be megtorló (visszavágó) vámokat az Egyesült Államokkal szemben. Ezt követően ma reggel Ázsiában is szép pluszokat láthattunk, legalábbis Kína, valamint hongkong kivételével, ugyanis amíg a világ többi része örülhetett, addig Kína nem úszta meg: az amerikai elnök 125 százalékos vámot vetett ki az ázsiai országra.Európában is nagy pluszokat láthatunk, ebből pedig a magyar tőzsde sem marad ki: az OTP vezetésével több mint 5 százalékos emelkedésben kezdte a napot a BUX, később azonban némileg mérséklődött az emelkedés. Régiós szinten inkább a lengyel tőzsde kiemelkedő.Délután újabb jó hírt kaptak a befektetők, ugyanis a friss adatok szerint az amerikai infláció a várakozásokat meghaladó mértékben csökkent. Ennek ellenére az amerikai piacokon újra mínuszba kerültek, hiszen a vámok, és a kereskedelmi tárgyalások körüli bizonytalanság továbbra is jelen van, valamint a profitrealizálás is történik a tegnapi történelmi emelkedés után.