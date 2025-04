Közel a megállapodás: ázsiai céggel építtet új reaktorokat Csehország

A CEZ cseh energetikai vállalat még az idei második negyedévben aláírja a szerződést a dél-koreai KHNP-vel a Dukovany atomerőmű két új reaktorának megépítésére - tudta meg a Reuters.

Csehország többségi állami tulajdonban lévő energetikai vállalata, a CEZ

még ebben a negyedévben aláírja a szerződést a dél-koreai KHNP-vel (Korea Hydro & Nuclear Power) a Dukovany atomerőmű két új, egyenként 1 000 megawattos blokkjának megépítéséről

– közölte Zbynek Stanjura cseh pénzügyminiszter csütörtökön.

A legalább 400 milliárd cseh koronára (mai árfolyamon átszámítva nagyjából 6470 milliárd forint) becsült szerződés aláírását eredetileg márciusra tervezték, de több tényező is késleltette a véglegesítést:

Egyrészt a francia EDF vállalat – mint vesztes ajánlattevő – panaszt nyújtott be a kiválasztási eljárás ellen.

Másrészt felemlegethető a januári dél-koreai politikai felfordulás.

Harmadrészt az is közrejátszott, hogy több cseh vállalat nyomást helyezett a hazai beszállítói hányad növelésére, amely akadályozta a gyors megállapodást.

Nem árulhatom el a pontos dátumot, de már tudom, mikor lesz – tehát nem fikcióról van szó és biztosan ebben a negyedévben sor kerül rá

– mondta Stanjura újságíróknak.

Nem csak Csehországban figyelhető meg az atomerőművek reneszánsza, hanem a teljes kelet-közép-európai régióban is, gondoljunk csak hazánkra és a paksi bővítésre:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 04. 08. Szijjártó bejelentette: új szakaszba lépett a Paks II projekt

De példának hozhatjuk Lengyelországot is, ahol ma még nincs működő atomerőmű, de ez várhatóan 2036-ra megváltozik, hiszen ekkor helyezhetik kereskedelmi üzembe az első atomerőművi-blokkot. Ezt nem sokkal később, 2037-ben és 2038-ban követi majd a második és harmadik blokk. Sőt, már egy második atomerőmű terve is körvonalazódik, és a lehetséges kivitelezők között dél-koreai cégek is felmerültek:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 11. Felfedték az első lengyel atomerőmű átadásának céldátumát

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images