Sok iparágban eljön az igazság pillanata a zöldüléssel kapcsolatban

Az energiaátállás új szakaszában a hangsúlynak át kell kerülnie arra, hogy az időjárásfüggő megújuló erőművek az idő egyre nagyobb részében legyenek képesek a termelésre, ezért a fő feladat a meglévő kapacitások és csatlakozási pontok kihasználtságának fokozása. Erre már Magyarországon is jó lehetőséget kínál a naperőművek akkumulátorral és/vagy szélturbinával való hibridizációja, ami a cégek számára stabil, fenntartható energiaellátást biztosíthat az olyan új üzleti modellekkel együtt, mint az itthon is egyre népszerűbb hosszú távú fizikai zöldáram-vásárlási szerződések.

EUYOU – Az EU energiafinanszírozásának kilátásai Az EU kulcsszerepet játszik a kontinens energiapolitikájának átalakításában. Az Európai Bizottság az elmúlt időszakban új támogatási és szabályozói reformokat mutatott be. Ha részleteiben megismerné az eddigi eredményeket és a várható fejleményeket, vegyen részt szakmai eseményünkön!

A zöldenergia-ágazat most kezd piaci alapra kerülni Magyarországon a világ más részeihez hasonlóan. Egyelőre a folyamat elején tartunk, de ma már piaci alapon is megéri zöldenergiát termelni és vásárolni - mondta Mécs Imre a Green Cloud alapítója, társtulajdonosa a vállalat által szervezett szakmai kerekasztal-beszélgetésén. A megújulók támogatásával a politika lehetőséget teremtett arra, hogy nagy volumenben épüljön ki megújulóenergia-termelő kapacitás, ami a gyártási és beruházási költségek csökkenését eredményezte. Nagyrészt ennek köszönhetően ma már elsősorban nem a szabályozó által előírt kényszerből történik a zöldülés, hanem piaci alapon, és az üzleti világ maga indult el ezen az úton a gazdasági racionalitások mentén.

Számos tényező ösztönzi arra a piaci szereplőket, hogy a zöldüljenek, és

azok a vállalatok, amelyek nem így tesznek, ki fognak árazódni a piacról a hosszú távú kockázatok miatt

- mondta, példaként utalva a nyugdíjalapok és bankok fenntarthatóságcentrikus befektetési politikájára. Bár továbbra is létezik az úgynevezett greenwashing (zöldre mosás, zöldnek álcázás) jelensége, de számos iparágban, például az autóiparban is eljön az igazság pillanata, és már az egész beszállítói hálóra kiterjed a zöldülés igénye, így a nem kellően fenntarthatónak minősülő cégek már nem tudnak beszállítani - mondta.

Szerinte, bár Donald Trump, az Egyesült Államok elnöki székébe való visszatérése okozott némi felfordulást például a karbonkereskedelem területén,

de a fenntarthatósági fordulatot már nem lehet visszafordítani

- hangsúlyozta.

A fosszilis erőművek építését az is nehezíti, hogy mivel sokáig nem volt irántuk kereslet, ezért az iparág leépült, és nincsenek mérnökök, illetve kivitelező cégek, akik ezzel foglalkoznak - fogalmazott. Ez nem csak a zöldülés miatt van így, hanem azért is, mert az utóbbi két-három turbulens évet leszámítva olyan alacsony volt a villamos energia piaci ára, hogy nem nyújtott fedezetet az erőművi és hálózati fejlesztésekre. Ennek most issza meg a levét a fejlett világ - fűzte hozzá.

Élénkül a magyar PPA-piac

Amellett, hogy már költség szinten versenyképesek a fosszilis forrásokkal, a megújuló beruházások sokkal rövidebb idő alatt megvalósíthatóak, mint például a gázturbinás erőművek építése, ráadásul skálázhatóak, és nincs szükségük energiahordozó-ellátásra sem - mondta Pokol László, a Green Cloud vezérigazgatója.

Szerinte jelenleg nem nagyon áll zöldebb energiaellátási piaci megoldás a vállalatok rendelkezésére, mint a hosszútávú fizikai zöldáram-vásárlási szerződések (PPA - power purchase agreement).

Ezek mellett szól szerinte az is, hogy az energiaigény várható növekedésére és a megújuló kapacitás bővítésére vonatkozó kormányzati tervek alapján szerinte

a zöldenergia hiánycikké válhat a következő években Magyarországon.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 04. 09. Pár éven belül hiánycikk lehet a zöldenergia

A szakember véleménye szerint a PPA konstrukciók egyre inkább elterjedhetnek Magyarországon is. Erre utal a piacon tapasztalható pezsgés; az érdeklődők és ügyfeleik száma folyamatosan bővül, és tenderek is kiírásra kerültek, ami jelentős változás a korábbiakhoz képest.

Míg pár évvel ezelőtt még alig lehetett ügyfeleket találni, és el kellett magyarázni nekik, hogy mi az a PPA, ma már ők keresnek minket

- mondta.

A 100%-os megújuló-részarány elérése a vállalatok energiaellátásában ugyan ma még nagyon komoly áldozatokat kívánna, de a napelemeket akkumulátorral és/vagy szélturbinával kombináló hibrid erőművek a korábbiaknál jóval magasabb zöldülési arányt tehetnek számukra lehetővé - mutatott rá.

Maga a PPA-konstrukció is folyamatosan fejlődik, az időjárásfüggő megújuló termelés innovációval az idő egyre nagyobb részében és egyre stabilabban biztosítható - mondta Mécs Imre. A hibridizáció lehetővé teszi a rendelkezésre álló hálózati csatlakozási kapacitás, illetve a naperőmű miatt épített alállomás jobb kihasználását, ezért a Solar Markt Csoport maga is naperőművei hibridizálása mellett döntött. A vállalat a hamarosan megközelítőleg 140 MWp beépített teljesítőképességű napelemes kapacitását akkumulátoros energiatárolóval kívánja kiegészíteni.

A szihalmi naperőműve óránként 50 MW-ot tud a hálózatba táplálni, de - noha az elérhető legkorszerűbb technológiát alkalmazza - időjárásfüggő jellege miatt erre jelenleg csak az év mintegy 2000 órájában képes a lehetséges 8760-ból. (A Solar Markt jelenleg Hódmezővásárhelyen építi újabb, hasonló kapacitású napelemparkját.) A szélenergia Magyarországon csaknem teljes mértékben képes kiegészíteni a napenergia-termelést, és a napelemek, illetve szélturbinák mindössze az idő 7%-ában nyújtanak egyszerre jelentős termelést, amely akkumulátorba tárolható. A vállalat számításai szerint a turbina és az akkumulátor naperőmű mellé telepítésével a 2000 óra éves termelés 5000-5500 órára növelhető, ami jó a fogyasztónak, a hálózatnak és árcsökkenést is maga után von.

Van elég hálózati csatlakozási kapacitás, csak optimálisan kell kihasználni ezeket; nem kell újabb kapacitásokat kiépíteni, hanem a meglévőt kell jobban kihasználni

- fogalmazott.

A hibridizációhoz technológia módosítást kell kérni a meglévő csatlakozási pontra, és a bővítésnek elvileg nincs akadálya mindaddig, amíg az eredeti kapacitást nem lépjük túl, tehát nincs fejlesztési igény a hálózat irányába - húzta alá Mormer Miklós, a Solar Markt projektigazgatója. Szerinte a fókuszban országos szinten is annak kell állnia, hogy az erőművek az idő egyre nagyobb részében legyenek képesek a termelésre,

ezért a fő feladat a meglévő kapacitások és csatlakozási pontok kihasználtságának fokozása.

E téren rengeteg kiaknázható lehetőség van innovációval és új üzleti modellekkel, és a következő megteendő lépésnek egyértelműen a naperőművek hibridizációjának kell lennie - mondta.

Magyarországon a szél és a nap nagyon jól tud együtt dolgozni, ezek akkumulátoros energiatárolóval kiegészített együttes használata ideális lenne - hangsúlyozta. Elmondása szerint az elmúlt években nem csak az energiatermelő technológia fejlődött jelentősen - a mai szélturbinák fajlagosan nagyságrendileg 50%-kal nagyobb termelésre képesek, mint a tíz évvel ezelőttiek -, de a digitalizációnak, illetve a mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően a mai szélerőművek a környezetvédelmi szempontoknak is jobban megfelelnek, és a madarak mozgása alapján szükség esetén képesek leállítani a lapátokat is.

A hibridizáció felé mutat, hogy az ellátásbiztonság, a folyamatos ellátás a korábbiaknál jóval hangsúlyosabb szempont lett a gazdasági szereplők és a politika számára is. Szerinte a kihívásokra a választ az olyan flexibilis megoldások jelenthetik, amelyek képes rugalmasan alkalmazkodni az energiaigény változásaihoz, és kiegyensúlyozva az egyensúlytalanságokat, amin a stabilan magas kihasználtságra tervezett zsinór termelési technológiák sem feltétlen fognak segíteni.

Ellenkező esetben hiába költünk csillagászati összegeket a hálózatra, akkor sem lesz kielégítő a helyzet

- húzta alá a szakember hozzátéve, hogy a hibrid erőművek nem csak termelnek, hanem a technológiának köszönhetően a hálózat működését, kiegyensúlyozását is képesek segíteni, ami korábban nem volt lehetséges.

Szerinte a fosszilis energia előtérbe helyezésének részben ezzel összefüggő szándéka sem fogja megállítani a zöldülési folyamatot, mivel az ehhez szükséges hálózatfejlesztések az utóbbit is támogatják,

így a "Drill, baby, drill!" valójában inkább "Build, baby, build!" lehet

- utalt Donald Trump egyik szlogenjére és a tengerentúli folyamatokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images