Kaptak egy ütést az amerikai tőzsdék - Jöhet ma a felpattanás?

Azt már kezdjük sejteni, hogy mekkora károkat okozhat a kereskedelmi háború, azonban legalább ekkora kérdés, hogy a káosz közben hogyan alakul a globális alapkezelők pozícionáltsága. Amennyiben a vámok által rosszul érintett eszközökben nagy a kitettségük, akkor még komoly mozgások lehetnek hátra. Érdemes azt is tudni, hogy milyen eszközökben látnak reményt a profik. Ezek között vannak olyanok, amelyek csak az esés ellen védenek, de vannak köztük olyanok is, amelyekben akár évekig tartó perspektíva lehet. A Bank of America globális alapkezelői felmérésének ábráit lapozgatva próbálunk koherens válaszokat adni.