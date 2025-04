Zöld forradalom: számot adtak a vállalatok az eredményeikről

A hazai működésű vállalatok fenntarthatósági területeken elért eredményeiből válogattunk az áprilisi összefoglalónkban. Ezen időszak alatt olyan vállalati bejelentések érkeztek, mint az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező faanyagok melletti teljes elköteleződés, energia-, és vízcsökkentési eredmények, új program az egészséges táplálkozás népszerűsítésére, irodai hulladékkezelési megoldás, valamint egy hosszú távú biodiverzitási stratégia bejelentése.

Új korszak a JYSK fenntarthatósági tevékenységében

2025 elejétől kizárólag felelős forrásból származó, FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező faanyagot használ a JYSK fa-, karton- és papíralapú termékeihez, illetve azok csomagolásaihoz. A fenntarthatósági szempontból mérföldkőnek tekinthető lépést a Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa (FSC®) hetén jelentette be a skandináv gyökerű, Magyarországon 101 üzlettel jelen lévő nemzetközi kiskereskedelmi áruházlánc. A felelős erdőgazdálkodás melletti elköteleződés összhangban áll a vállalat 2024 októberében bevezetett fenntarthatósági stratégiájával és a 2025 januári bejelentésükkel, amely alapján a textiltermékekhez az összes újonnan beszerzett pamut fenntarthatóbb forrásból származik, nem pedig hagyományos pamuttermesztésből.

Az FSC® (Forest Stewardship Council® – Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa) egy nemzetközi, független, nonprofit szervezet, amely a világ erdőinek felelős kezelését segíti elő tanúsítási rendszerén keresztül. Az FSC célja, hogy az erdőgazdálkodás a biodiverzitás megőrzése, a helyi közösségek és az erdőben dolgozók jogainak tiszteletben tartása és gazdaságilag is fenntartható működés mellett történjen. A minősítés a teljes termékláncra vonatkozik, azaz ellenőrzi a fatermékek útját a gazdálkodástól a feldolgozáson át a kereskedelmi egységekig, ahonnan végül az áruk a felhasználóhoz kerülnek.

Zöld jövőt épít Budapest egyik legforgalmasabb bevásárlóközpontja

A Westend bevásárlóközpont átgondolt stratégiát alakított ki ökológiai lábnyomának csökkentésére. A legújabb műszaki korszerűsítéseknek köszönhetően 30%-kal csökkentette energiafelhasználását, és teljes energiaigényének kétharmadát már megújuló forrásokból fedezi. Az épület többségében zöldárammal működik, miközben a vízfelhasználás terén is komoly eredményeket értek el: 2019-hez képest 20%-kal csökkent a fogyasztás a víztakarékos csaptelepeknek, az esővíz gyűjtésének és a szürkevíz hasznosításának köszönhetően. A hulladékkezelés területén elért eredmény, hogy az épületben keletkező hulladék 92%-át szelektíven kezelik és újrahasznosítják, szigorú ellenőrzési rendszer mellett. Az új Foodcourt is fenntartható forrásból származó faanyagok felhasználásával és zero waste szemléletben valósult meg. A bevásárlóközpont akadálymentes minősítéssel rendelkezik, és a bérlőket is bevonják a fenntarthatósági törekvésekbe a szerződésükhöz kapcsolt zöld bérleti mellékletekkel és szemléletformáló találkozókkal.

Felelős termelők és egészséges táplálkozás

Az Auchan a felelős termelőkkel való kapcsolatra alapozva, létrehozta a Gazdától az asztalig programját. A programba bekerülő partnereknek egyszerre több kritériumnak kell megfelelniük, az állati takarmányozási módszerektől kezdve, a növényvédőszer és antibiotikum használaton keresztül a víz- és energiagazdálkodásig azért, hogy a fogyasztók asztalára felelős forrásból származó élelmiszerek kerülhessenek. Bizonyos termékfejlesztéseiknél a Kék Fehér Szív Egyesülettel is együttműködnek, ami garantálja a magas beltartalmi értékű és környezetkímélő termékek minőségét. Az Auchannal közös termékfejlesztéseik a tejtermékek és a pékáruk piacán lelhetők fel. A Gazdától az asztalig programban, Kék Fehér Szív logóval ellátott termékek között tejek, tejföl, kefir, vaj, túró, mascarpone, trappista, füstölt trappista, gomolya sajtok és péksütemények találhatók. A Gazdától az asztalig programban jelenleg 130 termék szerepel, közülük mintegy 20 termék Kék Fehér Szív logóval rendelkezik.

A Kék Fehér Szív Egyesület klinikai kutatólaboratóriumokkal dolgozik együtt azért, hogy tudományos vizsgálatokat folytassanak az állati takarmányozás területén. Az ellátási lánc több szereplője is része a programnak: a gazdálkodóktól kezdve az állattenyésztőkön keresztül, takarmánygyártók, élelmiszergyártók, forgalmazók, kutatóorvosok, egészségügyi szakemberek, gasztronómiai szakemberek, szakácsok, táplálkozástudósok és fogyasztók, 8-10 ezer fővel. A kezdeményezésük alapja az a megfigyelés, hogy a füvön legeltetett állatok sokkal jobb egészségi állapotban vannak, a tejükből készült termékek pedig előnyösebb tulajdonságokkal bírnak. Kutatóorvosi támogatottsággal elindultak azon az úton, hogy laboratóriumi körülmények között kimutassák, milyen hatással van az állatok egészségére, ha a legeltetett állatokéhoz hasonló módon állítják be az istállózó állattartásban nevelt állatok takarmányát.

Az irodai hulladék háromnegyede is elkerülheti a lerakókat

Akár háromnegyedével is csökkenthető az irodákból, intézményekből a kommunális kukákba kerülő hulladék mennyisége a megfelelő szelektív gyűjtési technikák alkalmazásával. Csak Budapesten több mint 4,3 millió négyzetméter irodaterület található, egy négyzetméteren pedig akár 100-150 kilogramm hulladék is keletkezhet évente. A Reco Waste Management zero landfill tanácsadást és hulladékanalízist végez, annak érdekében, hogy az irodai hulladék minél nagyobb részét újra lehessen hasznosítani. A tanácsadás mellett a vállalata komplex hulladékgazdálkodási folyamatot is teljes egészében lefedi (a beltéri gyűjtéstől a hulladék újrahasznosításáig) a MOHU partnereként. A vállalat elindította Zero Landfill „lomtalanítás” projektjét is, amely lehetővé teszi, hogy egy eredetileg teljes egészében lerakóra kerülő irodai lomtalanítás több mint 90 százaléka elásás helyett anyagában újrahasznosuljon – ez pedig nemcsak környezetvédelmi előnyt jelent, hanem jelentős költségmegtakarítást is eredményezhet.

Biodiverzitási stratégiát fogadott el az Alteo

Az Alteo 2040-ig szóló biodiverzitási stratégiáját fogadott el, melynek célja a telephelyek ökológiai fenntartása és biodiverzitásuk javítása. A stratégia túllép a vállalat erőműveinek közvetlen környezetét érintő intézkedéseken és kiterjed olyan területekre is, amelyek földrajzilag és hatásukat tekintve nem állnak közvetlen kapcsolatban az erőművekkel.

