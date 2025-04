Nagyon olcsó elektromos autót dobnak piacra, a vásárlók szerelhetik össze

Új, kifejezetten olcsó elektromos pickupot dobna piacra a Slate, egy új amerikai elektromos járművekkel foglalkozó vállalat, amely mögött az Amazon volt vezetői, köztük Jeff Bezos áll, írja a Yahoo Finance.

Sokan próbálkoztak már azzal, hogy olcsó elektromos autót gyártanak, a tervek mindig hangzatosak voltak, aztán a végeredmény a nem annyira olcsó elektromos autó lett. Most egy amerikai cég, a Slate próbálkozna meg a mutatvánnyal, a cég alapvetően egy elektromos pickupot dobna piacra, aminek

az ára 25 ezer dollár körül alakulhat.

Ez kevesebb, mint 9 millió forint, ami az elektromos autók között kifejezetten alacsonynak mondható.

Azt persze várjuk meg, hogy végül tényleg ennyibe kerül-e a pickup, de a gyártó máris elmagyarázta, hogy miért lehet ennyire olcsó a jármű:

csak egy színben, szürkében gyártják majd,

és csak kétféle méretű akkumulátor közül lehet választani a hátsókerék-hajtású teherautóhoz: egy 52,7 kWh-s (150 mérföldes hatótáv) és egy 84,3 kWh-s (240 mérföldes hatótáv) akkumulátorcsomagot.

Az alapverzió rendkívül fapados lesz, de a vevők különböző, extraként megvehető alkatrészekkel feltuningolhatják, vehetnek hozzá például utólag felszerelhető tetőt, amivel a pickup SUV-vá alakítható.

Az autóipar cserbenhagyta a munkásosztályt Amerikában. A Slate a munkásosztály számára gyárt majd autókat Amerikában az amerikaiaknak

- mondta Jeremy Snyder, a Slate kereskedelmi vezetője a Yahoo Finance-nak.

A Slate alapítói, Jeff Wilke, az Amazon Consumer korábbi vezérigazgatója és Miles Arnone, az MIT évfolyamtársa azzal a céllal hozták létre ezt a járművet, hogy az amerikai munkások minden rétegének olcsó, megbízható és hatékony közlekedési eszköze legyen. A Slate-ben több korábbi Amazon-vezető és egy nagy befektető is részt vesz, köztük Jeff Bezos, az Amazon elnöke.

A gyártás 2026 végén kezdődik, és a tervek szerint (sok más elektromosautó gyártóval szemben) kezdettől fogva nyereséges lesz a Slate. Synder elmondta, hogy a vállalat azért tudja elérni a nyereségességi céljait, mert minden alkatrészt Amerikában gyártják (kivéve pl. a gumiabroncsokat), a külső alkatrészek kompozit darabok, amelyeket könnyebb elkészíteni, és elkerülni Trump acélra és alumíniumra kivetett vámjait, ráadásul a külső alkatrészek már eleve palaszürkére vannak festve, vagyis nincs festőműhely sem, ami csökkenti a gyártási költségeket. És mivel a gyártásban nem állnak rendelkezésre különböző opciók, az összeszerelés sokkal egyszerűbb, és kisebb alapterületen belül is elvégezhető.

A Slate egyelőre nem árulta el a gyártás helyszínét, és azt sem, hogy hány járművet kíván gyártani, ha a sorozatgyártás teljesül.

Snyder azt is hozzátette, hogy ez egy Do It Yourself autó lesz, a vevők egyedi fóliákat nyomtathatnak, ezzel olyan színűre festik az autót, amilyenre szeretnék, és 3D-nyomtathatják a fényszóró- és hátsó lámpaburákat.

Címlapkép: Slate