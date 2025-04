Tartósabb és zöldebb ruhák, bútorok és elektronikai cikkek jelenhetnek meg az EU-ban

Az Európai Bizottság kiválasztotta azon terméktípusok körét, melyek esetében a gyártóknak prioritásként kell kezelniük a tartósság és az újrahasznosított komponensek arányának növelését a 2025-2030-as időszakban. Az új munkaterv szigorítja a gyártók termékinformációs tájékoztatási kötelezettségét is, így a piaci és technológiai fejleményeket jobban tükröző energiacímkék jelenhetnek meg a termékeken. A világszinten is különlegesnek számító uniós úgynevezett ecodesign követelmények jelentősen csökkentik az energiafelhasználást és a környezetszennyezést, és erősítik a fenntartható termékeket kínáló európai vállalkozások globális versenyképességét is.