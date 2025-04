Aláírta az MVM a tiszaújvárosi gázerőmű építési szerződését

"Pár órája írta alá az MVM a tiszaújvárosi gázüzemű erőmű építéséről szóló szerződést" – jelentette be percekkel ezelőtt Facebook-posztban Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszter-helyettese. Ezzel párhuzamosan Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója a Linkedinen posztolta a szerződés aláírását, illetve a ceremóniáról készült képeket. Ezt követően röviddel az MVM is bejelentette a szerződés aláírását az olasz és török cégekből álló kétfős konzorcium tagjaival "a két blokkból álló, 1000 megawatt (MW) teljesítményű, kombinált ciklusú gázturbinás erőmű" létesítésére és a turbinák hosszú távú karbantartására.

Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója a Linkedinen azt posztolta (lásd címlapképünkön), hogy

A Tisza CCGT erőmű kivitelezési szerződésének aláírásával olyan beruházásba kezdünk, amely néhány éven belül meghatározó szereplője lesz a magyar energiarendszernek.

A vezető rámutatott, hogy "Ez a projekt nem csupán egy újabb siker az MVM Csoport életében, hanem egy óriási lépés Magyarország energiafüggetlensége és a hazai termelőkapacitások megerősítése érdekében."

Azzal zárja Mátrai a posztot, hogy megnevezi a két külföldi partnercéget (Calik Holding, Ansaldo Energia), amelyekkel együttműködik az MVM az új gázerőmű megépítése során.

Ezzel párhuzamosan az MVM közleménye rámutat, hogy

A hivatalos megállapodásnak köszönhetően megkezdődhet Magyarország leendő leghatékonyabb nagyerőművének kulcsrakész kiviteli tervezése, beszerzése és építése.

A projekt megbízói oldaláról "az MVM Csoporthoz tartozó MVM Tisza Erőmű képviselői látták el kézjegyükkel a szerződést. Az új erőmű létesítésére és a gázturbinák hosszú távú karbantartására vonatkozó közbeszerzési eljárást elnyerő kétfős konzorcium részéről pedig Olaszország energetikai nagyvállalata, az Ansaldo Energia, valamint a török Calik Holding vezetői hitelesítették a dokumentumot."

Lantos Csaba energiaügyi miniszter azt hangsúlyozta a közlemény szerint: a magyar állam támogatja a hazai energetikai szektor fejlesztéseit és elkötelezett a zöld és fenntartható megoldások iránt.

A közlemény szerint a miniszter rámutatott: "Az új erőmű megépítése történelmi jelentőségű, hiszen legutóbb másfél évtizede épült új alaperőmű hazánkban. Emellett fontos lépés a hazai energiatermelés szempontjából, hiszen egyszerre járul hozzá energiafüggetlenségünk erősítéséhez, az ellátásbiztonság fokozásához és a klímacéljaink eléréséhez. Az új létesítménynek fontos szerepe lesz a megújuló áramtermelés kiegyensúlyozásában, így a sikeres energiaátmenet megvalósításában is."

Az MVM közleménye a technikai paraméterek közül is elárult néhányat, eszerint "a kereskedelmi üzem megkezdését követően a két blokkból álló, 1000 megawatt (MW) teljesítményű, kombinált ciklusú gázturbinás erőmű várhatóan évente átlagosan 7 500 GWh villamos energiát fog biztosítani a magyar villamosenergia-rendszernek".

Érdemes emlékeztetni rá, hogy januárban az MVM már bejelentette a másik helyszínen, a Mátrai Erőmű területén megépítendő gázerőmű szerződésének aláírását is, aztán azt is jelezte a kormány februárban, hogy Tiszaújvárosban is épül majd gázerőmű. Ma utóbbi szerződését is aláírták.

Címlapkép forrása: Mátrai Károly Linkedin-oldala