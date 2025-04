Ez egyre csúnyább: gyenge amerikai adatok érkeztek, megütötték a tőzsdéket

Bizonytalan volt a reggel a világ tőzsdéin a mai adatdömpinget megelőzően, felemás elmozduásokat mutattak az ázsiai részvénypiacok, az európai indexek viszont már kis emelkedésekkel nyitottak és a délutáni amerikai adatközlésekig ki is tartott a mérsékelten pozitív hangulat. Délelőtt a magyar GDP-adat mellett európai inflációs és GDP-adatok érkeztek, az Egyesült Államokból pedig foglalkoztatottsági, inflációs és GDP-adatok jöttek a délután folyamán, amelyek csalódást okoztak, ennek eredményeként pedig a tőzsdék is lefordultak. A nap folyamán még a vállalati gyorsjelentésekre is érdemes figyelni, ma este teszi közzé negyedéves számait többek között a Microsoft és a Meta.A magyar tőzsdén a mai a hét utolsó kereskedési napja, csütörtökön és pénteken nem nyit ki a hazai részvénypiac.Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Információ és jelentkezés.