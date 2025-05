Bezuhant az olaj, kettészakadtak a tőzsdék

A nemzetközi trendekkel összhangban nagy kilengéseket hozott az április a magyar tőzsdére is, a BUX a nagy bizonytalanság ellenére azonban képes volt új történelmi csúcsra emelkedni. A forgalom is megugrott a hónap során, több szempontból is eseménydús volt az április: a Gránit Bank a BUX és BUMIX indexbe is bekerült, a Glia Nova Nyrt. csengetéssel debütált a BÉT Xtend platformon, a Goodwill Pharma papírjai pedig szintet léptek a Standard kategóriába. Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni! Információ és jelentkezés.