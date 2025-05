Bejelentésre készül Donald Trump, jó a hangulat a tőzsdéken

Ahogy a tőzsdék próbálnak magukhoz térni a vámháború okozta sokkból, a befektetői magatartás is látványos fordulatot vett. A Bank of America heti tőkeáramlási jelentése alapján egyre több szereplő kezd visszatérni a piacra: a magánbefektetők valójában sosem tűntek el, folyamatosan vásároltak az esés közben, de az igazán érdekes változás az intézményi befektetők oldalán történt, akik hosszú hetek kivárása után ismét vásárolni kezdtek. Eközben a hedge fundok továbbra is óvatosak, sőt, részvénykitettségüket még csökkentették is. A mozgás azonban nemcsak a szereplők között figyelhető meg, hanem szektorális szinten is.