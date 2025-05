Kulcspontjához érkezett a vámháború - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Az elmúlt időszakban minden a kereskedelmi háborúról szólt, erre estek kezdetben a piacok, majd a feszültségek enyhülésének jeleire erre emelkedtek a tőzsdék. Most újabb pozitív hír érkezett, hiszen a Fehér Ház vasárnap bejelentette , hogy az USA-nak sikerült kereskedelmi megállapodást kötnie Kínával, bár konkrétumokra nem derült fény. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter ma délutánra ígérte, hogy megosztja a megállapodás részleteit, de a tőzsdéken már most is pozitív hangulat uralkodik. Ázsiában széleskörű emelkedést lehet látni ma reggel, és az előjelek alapján az európai tőzsdéken is folytatódhat az emelkedés, de igazán nagy pluszt inkább az amerikai határidős indexek mutatnak.