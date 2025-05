Belenyúl a kormány a rezsicsökkentés kiszámításába, jogvita érte el a magyar gáz- és villanyszámlákat

Egy friss kormányzati törvényjavaslat azt írja elő, hogy ősztől az összes gáz- és vállanyszámla esetén máshogy kell kiszámítani és bemutatni a rezsicsökkentési rendszerben elért fogyasztói megtakarítást – vette észre a Portfolio. Ehhez konkrét számlaképeket ír elő a kormány; a változás lényege pedig az, hogy ezentúl a rezsivédett fogyasztás felett érvényes áron kell az összes gáz- és áramfogyasztást kiszámolni, és ahhoz képest kell bemutatni, hogy a rezsivédett árral mennyit spórolt a fogyasztó. Néhány egyéb technikai módosítás is várható majd ősztől a rezsiszámlákon.

Mi a törvényjavaslat lényege?

Évek óta zajlik egy jogvita arról, hogy az MVM, mint állami rezsiszolgáltató, milyen referenciaárhoz képest mutatja be a gáz- és áramszámlák első oldalán a reszibokszban az elvileg elért pénzügyi megtakarítás mértékét. A Népszava számításai szerint a cégcsoport gáznagykereskedője tavalyelőtt valójában köbméterenként átlag 106, tavaly pedig 86 forintért szerezhette be a nyersanyagot, miközben a rezsibokszban bruttó 1020 forintos elvi beszerzési árhoz képest tüntetik fel a rezsicsökkentéssel elért megtakarítás mértékét.

A cégcsoport áramnagykereskedőjének nyilvános beszámolója alapján úgy számol a lap, hogy 2023-ban átlagosan 37, tavaly pedig 28 forintért vásárolhatta kilowattóránként az áramot, miközben a rezsibokszban kimutatott megtakarítás bruttó 269 forintos referenciaértékből indulhat ki.

A valóságosnál tehát jóval nagyobb megtakarítást sugall a rezsibokszban található szám,

és a kormány ebből vezeti le azt, hogy a magyarországi háztartások havonta átlagosan 181 ezer forintot (éves szinten az összes család szintjén irreálisan nagy összeget) takarítanak meg a rezsicsökkentés segítségével.

Ezt a jogvitát, illetve félreérthető sugalmazást látszik kezelni a kormány friss törvényjavaslata, amelyet Németh Szilárd fideszes rezsibiztos nyújtott be kedden este a parlamentnek. "Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról" címmel beterjesztett törvényjavaslatot azzal indokolja a kormánypárti politikus, hogy "Ukrajna európai uniós csatlakozása és az ideológiai alapú, teljességgel téves uniós energiapolitika, az orosz eredetű energiahordozókra vonatkozó tiltásra tett brüsszeli javaslat radikálisan emelné a rezsiköltségeket."

Ezért azt rögzíti a törvényjavaslat, hogy

a fogyasztók közérthető tájékoztatása érdekében minden számlánál ki kell mutatni, mennyit fizetnének a magyar családok rezsicsökkentett árak nélkül.

Az általános indoklás konkrétan rögzíti, hogy mi az új viszonyítási alap, amelyhez képest ki kell mutatnia az egyetemes szolgáltatónak, illetve az elosztó cégeknek a spórolás mértékét:

a fogyasztók közérthető és hiteles tájékoztatása érdekében a továbbiakban a lakossági sávhatár feletti árak kerülnének referenciaárként figyelembe vételre a villamos energia és földgázszámlákon.

A részletes indoklás szerint a rezsiboksz szövege így módosul: a "Rezsicsökkentett díj nélkül az Ön fizetési kötelezettsége az elszámolt időszakban a következő összeg lett volna" pontban megjelölt összegnél a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendeletében megállapított ár kerül referenciaárként figyelembe vételre az elszámolási időszakban érintett teljes – kedvezményes lakossági sávhatár alatti és feletti – fogyasztásra vetítve."

Így tehát a változtatás lényege az, hogy az állami rezsiszolgáltató nem az eddig rendkívül magas szinten beragadt, hanem az átlagfogyasztás felett érvényes rezsiárhoz képest viszonyítja azt, hogy mennyit spóroltak a háztartások az egyes számlák során.

A gáz esetén évi 63645 MJ-ig jár a rezsivédett 102 forint körüli ár köbméterenként, felette 767 forint/köbméter az ár, az áram esetén évi 2523 kilowattóráig 36 forint a rezsivédett ár, felette 70 forint.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a számlán szereplő, teljes elfogyasztott energiamennyiséget be kell szorozni a 767 forintos, illetve 70 forintos megemelt rezsiárral, és ehhez képest kell kimutatni azt, hogy mennyivel járt jobban a fogyasztó a rezsicsökkentésnek köszönhetően.

Az is lényeges, hogy ez a törvényjavaslat felkészülést jelent arra, ha a vészhelyzeti jogrendből a normál jogrendbe lép át Magyarország, így tehát a rezsiboksz kapcsán "a veszélyhelyzeti jogkörben bevezetett változásoknak a normál jogrend részeként történő megállapításaként történő szabályozása céljából" alkotja az Országgyűlés ezt a törvényt.

A fogyasztók számára lényeges, hogy a törvény idén augusztus elsejére tervezett hatályba lépése utáni első számlától, tehát augusztus közepe körültől kezdve fogják látni a háztartások a megváltozott tartalmú rezsibokszot.

Hogyan fog változni a számlakép?

A törvényjavaslat négy mellékletben konkrét számlaképeket határoz meg az áram- és földgáz rész- és elszámoló számlák kapcsán, hogy azok egyes oldalainak hogyan kell kinéznie.

Az áram részszámla első oldalának az alábbiak szerint kell majd kinéznie ősztől. Amint látható: a rezsibokszban csak az a szöveg marad, hogy "Rezsicsökkentett díj nélkül az Ön fizetési kötelezettsége az elszámolt időszakban a következő összeg lett volna", és itt kell forintban megadni a magasabb rezsiárral számolt teljes fogyasztásra jutó összeget.

Alatta viszont eltűnik a boksz utolsó két szöveges sora ("Így az elszámolt időszakban az Ön megtakarítása ezen összeg az Ön számlájából előzetesen levonásra került"), és a második összegszerű kimutatás.

Így tehát a narancssárga rezsibokszban azt kell kimutatni, hogy rezsicsökkentés nélkül mennyit kellene fizetni a magasabb rezsiárral számolva a teljes fogyasztást, és ehhez képest felette a másik narancssárga dobozban mennyit kell ténylegesen fizetni.

Az áram részszámla harmadik oldalának számlaképén egy technikai jellegű változás is mutatkozik: a táblázat harmadik, kitöltött sorába összefoglaló néven bekerül a "Rendszerhasználati díjak (elosztói alapdíj nélkül)" kifejezés, alatta pedig külön sorként az Elosztói Alapdíj. Jelenleg mindez úgy szerepel a számlaképen, hogy Átviteli forgalmi díjként és Elosztói forgalmi díjként is rögzítenek egy-egy számadatot (ez a kettő alkotja a rendszerhasználati díjakat egymás alatti sorokban), majd alatta külön sorban az Elosztói alapdíj is szerepel. Így tehát a változás nyomán a kétféle rendszerhasználati díjtételt összefoglaló néven tűntetik fel a számlaképen. (Az alábbi számlaképen egyéb díjtételek, például szénipari szerkezetátalakítási támogatás is rajta van, de ezeket csak a nem lakossági szereplőkre kell érteni az egyetemes szolgáltatási körön belül.)

A földgáz részszámla első oldala így fog kinézni ősztől, itt is csak a rezsiboksz alsó kétsoros szövege és a második összeg tűnik el, hasonlóan az áramszámla esetén fent bemutatott változáshoz, más módosítás nincs a jelenleg előírt számlaképhez képest:

A gázszámla harmadik oldali táblázatában egy szintén technikai jellegű változás látszik a tételek megnevezésétől kezdve: a táblázat első sora jelenleg úgy hangzik, hogy "Földgázfogyasztás árkategóriák szerint" és utána jön, hogy az I. árkategória szerint mennyi volt a fogyasztás, illetve ha az átlagfogyasztás fölé lóg a fogyasztó, akkor belép a II. árkategória ("versenypiaci költségeket tükröző ár"). Az új előírt számlakép szerint "Földgáz-fogyasztás sávhatárok szerint" megnevezést kell használni, és vélhetően itt alatta lesz majd kifejtve, hogy mely sávhatárban mennyi fogyasztás történt.

