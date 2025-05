Nagy menetelés után megtörni látszik az amerikai tőzsdék lendülete

Portfolio 2025. május 20. 16:04

Kisebb emelkedéssel indult a hét a nemzetközi piacokon, és a lendület kedd reggel ázsiában is kitartott, valamint Európában is folytatódik a pozitív momentum, bár az elmozdulások mérsékeltek. Az USA-ban ehhez képest kisebb esés látszik, az S&P 500 ezzel megtörheti hat napja tartó emelkedő sorozatát. Az elmúlt hetek vámháborús feszültségei közepette különös jelentősége lehet annak, hogy mától kezdve összeülnek a világ legfejlettebb országainak pénzügyminiszterei és jegybankelnökei. A G7-csúcson vélhetően a kereskedelmi tárgyalások uralják majd a hangulatot, a szivárgó hírek és nyilatkozatok pedig akár komolyabb piaci kilengéseket is hozhatnak.