Javult a hangulat az amerikai tőzsdéken, de csak a Nasdaq zárt pluszban

Portfolio 2025. május 22. 22:03

Szerdán lefordultak az európai és az amerikai részvénypiacok, főként az amerikai tőzsdéken volt nagy az esés, az amerikai gazdasággal és államadóssággal kapcsolatos fokozódó aggodalmak miatt kerültek nyomás alá a részvénypiacok. A rossz hangulat csütörtök reggel az ázsiai tőzsdékre is átragadt, az amerikaihoz hasonlóan az ázsiai piacokon is a technológiai részvények vezették az esést, majd az európai piacok is esésekkel zártak. A kockázatvállalási hajlandóságot tovább csökkentette az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok körüli bizonytalanság, valamint egy jelentés, amely szerint Oroszország nem siet befejezni az ukrajnai háborút. Csütörtökön napközben óvatos hangulatjavulás látszott az amerikai tőzsdéken, a Nasdaq végül pluszban zárta a kereskedést.