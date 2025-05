Emelkednek a tőzsdék, a magyar tőzsdén nincs hiány izgalmakból

Portfolio 2025. május 27. 09:53

Nagy lendülettel indult a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump elhalasztotta az Európai Unióra kivetett vámokat. Ezt követően ma reggel Ázsiában többnyire pozitív volt a hangulat. Európában folytatódik az emelkedés, a mai napon pedig már Amerikában is lesz kereskedés.



A BUX is az irányt keresi, ennek ellenére nincs hiány izgalmas sztorikból, a tegnapi esést követően felpattant az Alteo, és kilőtt a Waberer's is.



Gazdasági események szempontjából idehaza az MNB kamatdöntésére, külföldön pedig a francia inflációs adatra, az eurózóna bizalmi indexére, illetve a délután Amerikából érkező tartós cikkek rendelésállományára ajánlott ma figyelni.