Szintet lépett az árháború a világ legnagyobb autópiacán, kivéreztetik a gyengéket

A kínai autópiacon évek óta dúl az árháború, mivel több mint 100 márka igyekszik kihasítani egy szeletet a világ legnagyobb autópiacából. Most viszont úgy tűnik, hogy magasabb fordulatszámra kapcsol a piac, hiszen a kínai BYD drasztikus árcsökkentést jelentett be több tucat elektromos modelljére. A lépés nemcsak a versenytársakat készteti válaszlépésekre, hanem újabb csapást mér a már így is túlzsúfolt és túlkínálatos kínai EV-piacra. A vásárlók rövid távon örülhetnek az olcsóbb autóknak, de az iparág mélyebb átalakulása és a kényszerű konszolidáció elkerülhetetlennek tűnik. A kérdés már csak az, ki marad talpon a végén.