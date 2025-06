Tízmilliárdokat vesznek ki a cégeikből a leggazdagabb magyarok

Nehéz éve volt tavaly a hazai építőiparnak, a piac tovább zsugorodott, alacsony volt a beruházási kedv, az építőipari termelés volumene és szerződésállománya éves szinten csökkent. Ennek ellenére több olyan építőipari nagyvállalat is van, amelyik tavaly is növelte bevételét, sőt, több cég rekordbevételt ért el. A cégek több tízmilliárd forint osztalékot fizetnek ki a tulajdonosaiknak. Mészáros Lőrinc, Garancsi István és Szíjj László cége is milliárdokat fizet ki.