Milliókat érintő döntést hozott a Magyar Posta - Ezt kell tenni, hogy ne faragjunk rá az ablakoknál

Portfolio 2025. június 05. 08:45

Azok számára, akik meghatalmazott útján veszik át postai küldeményeiket, időszerűvé vált a meghatalmazások megújítása. A Magyar Posta érintett ügyfelei számára 2025. december 31-ig van lehetőség, hogy 2026 januárjától is érvényben maradjon a szolgáltatás. Mivel a lejáró meghatalmazások száma mintegy 2 millió, érdemes már most elvégezni a megújítást, így elkerülhetők a későbbi torlódások, és biztosítható a postai ügyintézés zavartalansága. A folyamat személyesen és online is elvégezhető - közölte a Magyar Posta.