Újabb elemek a zöld kirakósban - Íme, a legutóbbi fenntarthatósági vállalati eredmények

A hazai működésű vállalatok, fenntarthatósági területeken elért eredményeinek első májusi válogatása után, egy második összefoglalót is készítettünk a múlt havi beszámolók alapján. Minden zöld fejlesztés, fenntarthatósági beruházás, innováció bevezetése egy-egy apró elem abban a kirakósban, amit a szereplők együtt építenek, annak érdekében, hogy a 2030-as, és a 2050-es klímacélok tényleg megvalósulhassanak. A hónap második felében az EU Taxonómiának való megfelelésről, WELL Core Platina minősítésről, nemzetközi fenntarthatósági listán elért dobogós helyezésről, valamint egy új, integrált napelemes homlokzatburkolat elkészüléséről is beszámoltak a vállalatok.

Portfolio Sustainable World 2025 Nem a jövő, hanem a jelenünk gazdasági folyamatai alakultak át - erről szól a minden iparágat érintő szeptember 4-i Sustainable World konferencia, ahol a hazai fenntartható üzleti világ szereplői találkoznak.

Zöld ipari ingatlanok a HelloParksnál

A HelloParks összes csarnoka, vagyis mind a nyolc épülete, hivatalosan megfelel az EU Taxonómia követelményeinek is. Az EU Taxonómia (EU 2020/852) rendelete alapján kiadott hitelesítések igazolják, hogy a HelloParks által eddig kivitelezett valamennyi épület jelentősen hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ipari ingatlanok karbonkibocsátásának csökkentéséhez, miközben megfelel az energiahatékonysági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi, valamint a körforgásos gazdálkodással, a szennyezés-megelőzéssel és a biodiverzitással kapcsolatos elvárásoknak is.

A fejlesztő az év kezdete óta 188 ezer négyzetméterrel növelte az elérhető legmagasabb BREEAM fenntarthatósági minősítéssel rendelkező területek méretét Magyarországon, idén már négy csarnoka is kiérdemelte az Outstanding minősítést a New Construction kategóriában. A PT3-as épület, mely legutóbb minősítésre került, már a hatodik a vállalat csarnokai között, amely megkapta ez a certifikációt, a pátyi PT1 és PT2, valamint a fóti FT2, FT6 és a maglódi MG3 mellett. A társaság így összesen 352 ezer négyzetméter BREEAM New Construction Outstanding vagy Excellent minősítésű csarnokkal rendelkezik.

A vállalatnál a kivitelezés kezdetétől szelektálják az építési hulladékot – amelynek több mint 85 százaléka újrahasznosításra kerül – és szinte kizárólag ISO 14001-es minősítésű termékeket alkalmaznak a megvalósítás során. A kész épület energiahatékony működését a tetőre kerülő napelemek, a hőszivattyús hűtő-fűtő rendszer, valamint a HelloParks saját fejlesztésű mobilapplikációja is támogatja. A társaság innovatív megoldásokat vezetett be új épületeinek kivitelezésénél, ezek közé tartozik a műanyagszálas ipari padló, a csökkentett karbonlábnyomú betonszerkezetek, valamint a 100 százalékban újrahasznosított forrásból származó betonacél felhasználása.

WELL Core Platina minősítést kapott a Corvin Innovation Campus

A Corvin Sétány meghosszabbításaként fejlesztett Corvin Innovation Campus is megszerezte a WELL Core Platina minősítést. A Campusban a levegő- és vízminőség, illetve az akusztika is ellenőrzött, a megvilágítás a sztenderdnek megfelelően került kialakításra. A belső falakat nyugalmat sugárzó színek és természetet imitáló anyagok borítják. A kikapcsolódáshoz és közösségépítéshez egy multifunkciós „WELL szoba” is kialakításra került. A 16 650 négyzetméteres fejlesztés A+ energetikai minősítéssel rendelkezik.

A WELL Core Platina minősítés az egészséges és emberközpontú munkakörnyezet kialakítását helyezi előtérbe. A minősítés igazolja, hogy az épület tervezése és kivitelezése során az épülethasználók jóllétét javító tényezőkre fókuszáltak, mint amilyen a levegő- és vízminőség, a természetes fény, a mozgás, valamint a mentális egészség megőrzése.

A Futureal Magyarországon az elmúlt négy évben közel 150 000 négyzetméternyi WELL-minősített irodaépülettel bővítette a hazai piacot.

Integrált napelemes homlokzatburkolat készült el

A KÉSZ Metaltech kivitelezésében és az EFERTE tervezőiroda tervei alapján készült el egy olyan fotovoltaikus homlokzat, ahol a napelemek a homlokzatburkolattal egy síkban jelennek meg az épület lemezborításával összhangban. A projekt Budapest XI. kerületi PAPPAS Auto Mercedes-Benz márkakereskedés épületén valósult meg.

A homlokzatra összesen 104 darab egyedi gyártású napelemet építettek be, több mint 160 m² felületen, az épület homlokzatburkolatába esztétikusan és szerkezetileg integrált módon. A napelemek sötétszürke, 12 mm vastag kromatix üvegből készültek, így vizuálisan illeszkednek az épület karakteréhez. A rendszer egyik különlegessége, hogy a napelemek elemenként is bonthatók, a többi elem mozdítása nélkül. Ezáltal a szervízelés gyorsan és célzottan végezhető el. A kivitelezés során egy új, rejtett rugós rögzítési technológiát alkalmaztak, amelyet a KÉSZ Metaltech fejlesztett ki az adott projekthez. A rendszer előnye, hogy különböző gyártmányú és méretű napelemet is fel lehet szerelni ─ az állítható fúgatávolságnak köszönhetően ─ nagy precizitással. A homlokzat minden évszakban képes energiát termelni, kiegészítve a hagyományos, tetőn elhelyezett rendszerek teljesítményét.

Az "Európa Klímavezetői 2025" lista második helyére került a Lindab

A Financial Times "Európa Klímavezetői 2025” listáján a második helyre rangsorolták a légtechnikai megoldással foglalkozó Lindabot. A lista 23 ország 600 vállalatát tartalmazza, a résztvevők összeállításakor elsődleges szempont volt a Scope 1 és Scope 2 kibocsátások vizsgálata, de emellett olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint a vállalatok ellátási láncából származó karbonkibocsátások (Scope 3) átláthatósága, a teljes karbonkibocsátás terén elért eredmények, valamint hogy hogyan kapcsolódott a vizsgált cég, például a CDP-hez (Carbon Disclosure Project), vagy a Science Based Targets-hez (SBTi) a fenntarthatósági értékelést és transzparenciát képviselő kezdeményezésekhez.

Az „építőipar és építőanyagok” szektor, amelybe a Lindab is tartozik, a Financial Times listájának a második legnagyobb részét teszi ki a teljes lista 8 százalékával. Csak a „pénzügyi szolgáltatások” szektor volt nagyobb, 10%-kal. A Lindab nemrég tette közzé legfrissebb Fenntarthatósági Jelentését, amelyben három fő területre koncentrálnak, az egészséges beltéri környezet és komfortos, élhető épületek kialakítására; az alacsonyabb beépített és üzemeltetési karbonlábnyomú épületekre, alternatív alapanyagok és energiahatékony szellőztetési megoldások alkalmazásával, valamint a saját működés dekarbonizációjára.

