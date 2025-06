Elképesztő árzuhanás a tőzsdén: fillérekért lehet most „zöldnek” lenni

Stabil általános kereslet jellemzi a HUPX által működtetett hazai származási garancia (Guarantee of Origin - GO) piacot, a tanúsítványok ára viszont jelentősen elmarad a korábbi évekétől - nehéz elhinni, hogy mennyibe kerül most egy darab belőle.

Az elmúlt év során a hazai származási garancia (Guarantee of Origin - GO) piac dinamikus növekedést mutatott a volumen tekintetében.

A forgalom a HUPX GO tőzsdén a 2023-as 3,2 terawattóra (TWh) után 2024-ben 5,9 TWh volt; az átlagárak tekintetében viszont a tavalyi évben folytatódott az árak csökkenése, és az év második felében 1 euró alatt stabilizálódott a GO-k piaci ára, ami egyelőre 2025-ben is folytatódott.

Ez a korábbi 2022-2023-as időszakhoz képest jelentősen alacsonyabb árszint, mely vélhetően egy általános európai túlkínálatnak köszönhető - válaszolta lapunknak Kádár Márton, a HUPX értékesítési és üzletfejlesztési vezetője. Az áramtőzsde adatai szerint a naperőművekhez kapcsolódó származási garanciák mennyiséggel súlyozott átlagára a 2023. májusi aukción még 7,5 euró körül alakult, míg 2025 májusára 0,52 euróra csökkent:

ez mintegy 93%-os árzuhanást jelent két év alatt.

A HUPX GO piaci kereslet havi szinten 2 TWh felett alakul. Az adatok alapján a technológiák között a tekintetében is eltérések mutatkoznak, azonban az is látszik, hogy van egy stabil általános kereslet. Ebben jelentős változást egyelőre nem tapasztaltunk a piacunkon, hozzávetőlegesen a kereslet fele az, amely specifikusan víz, nap vagy szél technológiára fókuszál - fogalmazott.

A HKME által termelt áram után is kiállítható

A származási garanciákat érintő 2024. évi jogszabály-módosítások lehetővé tették, hogy a nukleáris energiaforrásból származó, valamint a háztartási méretű kiserőmű (HKME) által termelt villamos energia után is kiállítható legyen származási garancia. További változás, hogy olyan erőmű esetében is sor kerülhet minősítésre, amely nem táplál be villamos energiát a közcélú hálózatba, valamint származási garancia állítható ki a villamosenergia-tárolóba be-, majd onnan kitárolt megújuló áramról is.

A már lezajlott aukciókon nem érkezett olyan eladói igény egyelőre, ami ezeket a HUPX-en szeretné kereskedni, de a tőzsdeüzemeltető számít ezen új GO források megjelenésére az új szabályozás hatására.

Elmondása szerint a hazai piaci folyamatok megfelelnek a nemzetközi trendeknek. Elemzéseik szerint a 2022-ben elindított pán-európai HUPX GO piac indulása óta a HUPX platformján az európai GO piaci benchmarkokkal összhangban alakulnak az árak - a nemzetközi trendek is alacsony árkörnyezetet mutattak a tavalyi és idei évben -, illetve a mögöttes kereslet-kínálati viszonyok.

A HUPX GO piacnak 2025-ben sikerült a norvég származási garancia nyilvántartásra is kiterjeszteni a működését

Emellett keresik a további bővülési lehetőségeket is, összhangban a 2024. novemberében létrejött ADEX Csoport célkitűzéseivel is - erősítette meg Kádár Márton, a HUPX értékesítési és üzletfejlesztési vezetője.

Elválik a fizikai termékektől

A származási garancia olyan elektronikus tanúsítvány, amely annak igazolására hivatott, hogy a fogyasztók által felhasznált villamos energiát, illetve annak meghatározott részét megújuló forrásból vagy nagy hatékonyságú, villamos és hőenergiát egyidejűleg előállító kapcsolt termeléssel, illetve - egyre több országban - atomerőműben termelték meg. A származási garancián rögzített adatok igazolják, hogy az adott mennyiségű (1 megawattórányi/MWh) energia pontosan milyen megújuló forrásból és technológiából származik, melyik erőmű melyik egysége és mikor állította elő.

A származási garanciák a termelés után jegyezhetők be, kereskedelmük utólagos, vagyis a fizikai termékektől elválik. A GO-k piacának kínálati oldalán megújuló erőművek - és most már több országban atomerőművek is - találhatók, melyek csekély regisztrációs díjért kérhetik a garanciák bejegyzését bármelyik EU tagállamban, majd értékesítve azt plusz bevételhez juthatnak; tehát a származási garancia ösztönzi a karbonszegény termelést is. (A HMKE-t üzemeltető felhasználók esetében a GO-k bejegyzését végző Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az egyetemes szolgáltató vagy a felhasználóval szerződésben álló villamosenergia-kereskedő részére jegyzi be a származási garanciát.)

A vásárló támogatja a tiszta villamosenergia-termelést

A GO-k vásárlói elsősorban olyan vállalatok, amelyek elkötelezettek a zöldenergia-felhasználás iránt

- növelve ezzel a marketing és PR értékeiket, közvetve pedig a termékeik, szolgáltatásaik értékét. A GO-kat a villamosenergia-vásárlástól függetlenül, külön ügylet keretében szerezhetik meg a vállalatok.

Ez azt jelenti, hogy a GO-t megvásárló felhasználóhoz a fizikai törvényszerűségek miatt nem ugyanazok az elektronok jutnak el, amelyek ténylegesen a GO tanúsítványon szereplő forrásból származnak. Ezzel együtt az okirat megvásárlásával az energiafelhasználó támogatja a tiszta, alacsony karbonkibocsátású villamosenergia-termelést, és igazolja elköteleződését a fenntarthatóság növelése mellett.

A GO átruházható és akár többször is tulajdonost cserélhet, de csak egyszer, a kibocsátástól számított egy éven belül lehet felhasználni. Miután a fogyasztó felhasználta az okirat által igazoltan tiszta villamosenergia-mennyiséget, a dokumentumot törlik a rendszerből.

A származásigarancia-tanúsítványok kereskedelme korábban jellemzően bilaterális és OTC kereskedési keretek között zajlott, mostanra azonban már számos szervezett piacon kereskedhetők. Ilyen a magyar áramtőzsde, a HUPX GO piaca is, ahol havonta egy aukciós napon lehet kereskedni a GO-kkal.

A származási garanciák felügyeletét, és a kapcsolódó elektronikusszámla-rendszer üzemeltetését a MEKH végzi. A Hivatal az említett jogszabályi változásoknak megfelelően tavasszal megújította a GO-kat kezelő rendszerét, és a bejegyzési folyamat automatizálásával egyszerűsítette az adminisztrációs feladatokat.

