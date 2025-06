Tűzzel-vassal küzd az USA, de hiába - Már a pult alól osztogatják az Nvidia chipjeit Kínában

Miközben az Nvidia az AI-lázban sorra dönti a pénzügyi rekordokat, a vállalat a kínai piacon komoly problémákba ütközött. Az amerikai kormány egyre szigorodó exportkorlátozásai sorra zárják el az utakat a kínai piac felé, a cég pedig már a számok nyelvén is kimondta: a Kínába irányuló chipértékesítés összeomlóban van. Mégis, miközben a szabályozás egyre szigorodik, valahogy mégis eljutnak Kínába azok a fejlett Nvidia-chipek, amelyeknek elméletileg nem lenne szabad - csak épp nem közvetlenül az Nvidián keresztül. És hogy mi köze van ennek az egésznek Szingapúrhoz, ami szép csendben az Nvidia második legnagyobb piacává vált az USA után? Ennek jártunk utána.

Lábon lőtte az Nvidiát az amerikai kormány

Az Nvidia első negyedéves gyorsjelentése többnyire arról szólt, hogy az amerikai exportkorlátozások miatt a cég komoly pénzügyi ütést szenvedett el a kínai piacon. 2025. április 9-én az amerikai kormány arról tájékoztatta a céget, hogy a H20-as chipek kínai piacra történő exportjához engedélyre van szüksége. A H20-as chipet még a Biden-kormányzat 2022-ben bevezetett exportkorlátozásai miatt fejlesztette ki az Nvidia, éppen annyira lerontva a teljesítményét, hogy még megfeleljen a szabályoknak.

Viszont az új exportszabályok értelmében már ezt sem értékesítheti Kínában.

A lépést azzal indokolták, hogy nemzetbiztonsági aggályokat vet fel, ha az Nvidia mesterséges intelligencia chipjeit a nagy AI-versenyfutás közepette az USA fő riválisának értékesítik. Ezen új követelmények következtében az Nvidia első negyedévében 4,5 milliárd dolláros költséget számolt el a felesleges H20-as készletekkel és beszerzési kötelezettségekkel kapcsolatban, mivel a H20 iránti kereslet csökkent. A H20 termékek értékesítése 4,6 milliárd dollárt tett ki az első negyedévében az exportkorlátozások előtt. Az cég az első negyedévben 2,5 milliárd dollárnyi bevételtől esett el, mivel nem tudta leszállítani a H20-as chipjeit.

Az elmúlt három évben az amerikai kormányzat több körben is szigorította a fejlett mesterséges intelligencia chipekre kivetett exportkorlátozásokat, ami jelentősen befolyásolta, hogy az Nvidia milyen módon tudja kiszolgálni az Egyesült Államokon kívüli ügyfeleit.



2022 harmadik negyedévében az USA a kínai félvezető- és szuperszámítógép-iparágakat célzó exportkorlátozásokat és kiviteli engedélyezési követelményeket jelentett be. Ezek a korlátozások befolyásolták bizonyos chipek, valamint bizonyos chipek fejlesztéséhez, gyártásához és előállításához használt szoftverek, hardverek, berendezések és technológiák Kínába és Oroszországba irányuló exportját. Ez különösen az A100 és H100 chipeket érintette.



2023 második negyedévében az amerikai kormányzat közölte, hogy az A100 és H100 termékek egy részhalmazára vonatkozóan további engedélyezési kötelezettséget ír elő.



A 2023-as év harmadik negyedévében az USA új és frissített engedélyezési követelményeket jelentett be többek között a Kínába irányuló, bizonyos teljesítményküszöböt meghaladó termékek - többek között az A100, A800, H100, H800, L4, L40, L40S RTX 4090, GB200 NVL72 és B200 - exportjára vonatkozóan. Az engedélyezési követelmények vonatkoznak továbbá a bizonyos teljesítményküszöbértékeket meghaladó termékeknek a D5 országcsoportba tartozó országban - beleértve Kínát is - székhellyel rendelkező, vagy ott székhellyel rendelkező végső anyavállalattal rendelkező fél részére történő exportjára is.



Ezekre jött rá a legutóbbi, áprilisban bejelentett szigorítás.

Szingapúr

A hivatalos vállalati kommunikáció alapján tehát jelentős hátrányt jelent vállalat számára az USA által szigorított exportkorlátozás. Van azonban egy módja annak, hogy (ha nem is feltétlenül saját akaratából) vállalat ezt megkerülje. Kína az elmúlt években az Nvidia egyik legnagyobb piaca volt, azonban az elmúlt néhány évben megjelent egy másik, mostanra igen jelentőssé vált piac is az ázsiai térségben:

Szingapúr.



Végigbogarászva az Nvidia 10-Q jelentéseit, először a 2023. első negyedévi beszámolóban (az összehasonlító időszak számaival együtt) jelenik meg Szingapúr önállóan a bevételi bontásan. Furcsa módon abban az évben a második negyedévi, illetve a negyedik negyedévi jelentésben még csak meg sem említik a városállamot, egészen 2024. első negyedévéig, ahonnan kezdve viszont minden jelentésben megtalálható.

Ráadásul 2024. harmadik negyedévére már Kínát megelőzve Szingapúr lett az Nvidia legnagyobb piaca az usa után.

Ez az idei első negyedévben sem volt másképp, Szingapúr a teljes bevétel 20 százalékát adta. De tényleg akkora adatközpontok épülnek Szingapúrban, hogy kijöjjön ez a matek? Nem éppen. Az Nvidia ügyfelei Szingapúrban központosítják a számlázást, míg a termékeket szinte mindig máshová szállítják. Az első negyedévben a Szingapúrban számlázott adatközpont bevételek több mint 99%-a amerikai székhelyű ügyfelek megrendeléseihez kapcsolódott - legalábbis ez a hivatalos kommunikáció.

Szingapúr egy fontos tranzitpont, mivel politikai és gazdasági stabilitása, valamint kedvező vámrendszere miatt sok amerikai techcég használja regionális elosztóközpontként. Szingapúr kulcsszerepet játszik az Nvidia globális üzleti modelljében, nemcsak Kína, hanem az egész ázsiai–csendes-óceáni régió (APAC) szempontjából. Szingapúr a Nvidia egyik fő logisztikai központja Ázsiában. Az Nvidia termékeit gyakran Szingapúrban gyűjtik össze és továbbítják onnan az APAC régióba. Mivel Szingapúr hatalmas szabadkereskedelmi infrastruktúrával rendelkezik, ideális központ raktározásra, vámkezelésre és átszállításra. Sok ázsiai értékesítés formálisan a szingapúri egységen keresztül megy, beleértve a számlázást is – így adóoptimalizációs szerepet is betölt. Szingapúr a transfer pricing szempontjából is előnyös, mivel alacsonyabb társasági adóval működik (17%), és rengeteg kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Szürkezóna

Különböző médiajelentések arra utalnak, hogy Szingapúr részben a kínai piac ellátását szolgálja, csak épp nem direkt módon, hanem harmadik feles közvetítőkön keresztül. A WSJ-nek nyilatkozó egyik kínai vendor elmondta, hogy januárban több mint egy tucat Blackwell szerverre kapott megrendelést egy sanghaji ügyféltől. A Blackwellt (ez most az Nvidia legfejlettebb AI-terméke) nemhogy az áprilisi exportkorlátozás után, de még az előtt sem exportálhatta volna Kínába. Az említett vendornál az ügyfél a tranzakciós feljegyzések és a szerződés szerint mintegy 3 millió dollárt helyezett el egy letéti számlán a megrendelésre, és a vendor elmondta, hogy a szervereket március közepére tervezte leszállítani. Az exportkorlátozásokat úgy kerülték meg, hogy kínai viszonteladók Kínán kívül bejegyzett szervezetek segítségével vásároltak Nvidia chipeket többek között Malajziában, Vietnamban és Tajvanon működő vállalatoktól.

Ezek a vállalatok, amelyek között adatközpont-üzemeltetők és az Nvidia engedélyezett ügyfelei is vannak, saját használatra vásárolják a szervereket, és egy részüket Kínában értékesítik tovább - mondták a források.

A legnagyobb visszhangot kiváltó esemény ehhez kapcsolódóan a DeepSeek megjelenése volt.

A kínai mesterséges intelligenciát a hírek szerint részben olyan Nvidia chipeken tanították be, amelyeket nem is lehetett volna exportálni az országba. Ezzel kapcsolatban az amerikai kormány is vizsgálatot folytatott, amelyben szintén azt feszegetik, hogy vajon a DeepSeek és más kínai cégek olyan közvetítő országokon keresztül jutnak-e hozzá az Nvidia chipjeihez, amelyek nem szembesülnek ugyanazokkal az exportkorlátozásokkal, mint Kína.

Márciusban Szingapúrban vádat emeltek három férfi ellen, akik a gyanú szerint megsértették az Nvidia chipjeire vonatkozó exportkorlátozásokat. A két szingapúri és egy kínai állampolgár ellen csalás miatt emeltek vádat, miután a kormány fülest kapott, hogy a chipeket tartalmazó szervereket Malajziába exportálják.

Nem fogjuk eltűrni, hogy magánszemélyek és vállalatok megszegjék törvényeinket, vagy kihasználják a Szingapúrral való kapcsolatukat más országok exportkorlátozásainak kijátszására

- mondta mondta K Shanmugam belügyminiszter az ügy kapcsán.

Egy hónappal később, 2025. április 9-én az amerikai kormány arról tájékoztatta az Nvidiát, hogy a H20 chipek, illetve az ennek teljesítményét elérő termékek Kínába és a D5 országokba, illetve az ottani székhelyű vagy ottani végső anyavállalattal rendelkező vállalatoknak történő exportja is engedélyköteles. Ezzel vissza is értünk a cikk elejére.

Viszlát Kína?

Előfordulhat, hogy nem tudunk olyan versenyképes terméket létrehozni a kínai adatközpont-piac számára, amely megkapja az USA kormányának jóváhagyását. Ebben az esetben gyakorlatilag kizárnának bennünket a kínai adatközpontok piacán való versenyből, ami jelentős és kedvezőtlen hatással lenne üzleti tevékenységünkre, működési eredményeinkre és pénzügyi helyzetünkre

- áll az Nvidia jelentésében. Ezt a pesszimista álláspontot visszhangozta Jensen Huang vezérigazgató is a jelentést követő nyilatkozataiban. A cég számszerűen leírta, hogy az amerikai exportkorlátozások mekkora bevételkiesést jelentenek a kínai piacon, és nagyon úgy tűnik, hogy a vállalat mostantól nem fogja tudni versenyképes termékkel ellátni Kínát, ami valószínűleg ahhoz fog vezetni, hogy az ottani ügyfelek a helyi gyártók - mint a Huweai - chipjeit fogják vásárolni.

Szingapúr példája jól szemlélteti, hogy az amerikai exportkorlátozások betartatása nem egyszerű feladat. Mindenesetre a szabályozó oldal folyamatos szigorodása azt jelzi, hogy a mindenkori kormányzat az AI-versenyt stratégiai kérdésként kezeli, így valószínűleg a Szingapúrhoz hasonló kiskapuk bezárásra a jövőben is folytatódni fog.

Ha következő negyedévekben a kínai bevételek elapadása mellett a Szingapúrban jelentett bevételek ugrásszerűen kezdenek nőni, akkor azért elég erős sejtésünk lehet, hogy mi áll a háttérben.

Címlapkép forrása: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ