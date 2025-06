Jön a magyar inflációs adat - Mi történik a piacokon?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban zárt.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,54 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,88 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,55 százalékos mínuszban áll.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,26 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,24 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,03 százalékot emelkedhet.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,21 százalékot eshet, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,35 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Szerda reggel jön a hét legfontosabb adata magyar szempontból, hiszen

a KSH a májusi inflációs statisztikát publikálja.

Ebben már nem csak az élelmiszerek, hanem részben a higiéniai cikkek árrésstopjának hatása is megjelenik, hiszen május közepén vezette be a kormány az intézkedést. Kérdés, hogy az újabb árkorlátozás után csökkent-e tovább az áprilisi 4,2%-ról az áremelkedési ütem. A nap második felében Amerikában is érkezik a friss inflációs adat és a költségvetés májusi beszámolója.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 4,2 százalékos eséssel a Nikkei index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,3 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 26,7 százalékot emelkedett.