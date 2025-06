Elromlott a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, hogy nyithatnak az európai piacok

Felemás hangulatban telt a kereskedés a tőzsdéken ma reggel Ázsiában, és Európában is hasonlót láttunk, miközben a magyar piac alulteljesítő volt. Délután megérkezett a nagy bejelentés Donald Trumptól, mely szerint véglegesítették az Egyesült Államok és Kína közötti megállapodást, amely az árucsere, a vámok és az oktatási együttműködés területeit is érinti. Közben megérkeztek a várt amerikai inflációs adatok is, melyek a vártnál jobbak lettek.