Parajdi katasztrófa: megnyílt a támogatás a károsult cégeknek

Igényelhetővé vált az úgynevezett "de minimis" (csekély összegű) kártérítés azon Parajdon bejegyzett, vagy ott munkapontot működtető vendéglátóipari és idegenforgalmi vállalkozások számára, amelyeknek bevételkiesést okozott a település sóbányájában bekövetkezett katasztrófa - közölte pénteken Bogdan Ivan gazdasági, digitalizációs, vállalkozásfejlesztési és turisztikai miniszter.

A News.ro hírportál által idézett tárcavezető szerint a 100 millió lej (8 milliárd forint) keretösszegű támogatási mechanizmus igénylését és kifizetését szabályozó miniszteri rendelet pénteken, a hivatalos közlönyben történt közzétételt követően lép hatályba és december 31-ig lesz érvényben.

A turisztikai és vendéglátó cégek tavalyi üzleti forgalmuk 15 százalékának megfelelő, de - az európai uniós szabályozás szerint -

300 ezer eurót (120 millió forintot) nem meghaladó egyszeri támogatásra jogosultak,

a de minimis támogatások halmozására vonatkozó uniós előírások betartása mellett. A miniszter szerint legfeljebb 300 turisztikai és vendéglátóipari cég részesül támogatásban.

A tárcavezető közölte:

a pénteken kiadott rendelet szabályozza a bányakatasztrófa 20 közvetlen károsultja között szétosztandó 200 millió lejes állami támogatás kifizetését is:

ebből a parajdi sóbányát működtető Országos Sóipari Társaságot (Salrom), a víz alá került bánya föld alatti egészségügyi és látogatási központjában működő vállalkozásokat kártalanítják.

A 300 millió lejes keretösszegű állami gyorssegély kiutalásáról június másodikai, a parajdi válság miatt összehívott rendkívüli ülésén hozott határozatot a bukaresti kormány.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is. A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek keresnek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

