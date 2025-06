Meredek történettel állt elő Sam Altman: mesés fizetésekkel vadásznak az AI-mérnökökre

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a Meta akár 100 millió dolláros bónuszokat is kínál cége alkalmazottainak átcsábításukért, a technológiai óriás ugyanis lépést akar tartani az AI-fejlesztéselk területén is versenytársaival - írja a Reuters. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon hasonló témákról is szó lesz, érdemes már most regisztrálni az eseményre!