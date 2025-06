Trump elnapolta az Irán elleni támadást, fellélegzés a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Csütörtökön stagnáltak a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is a szerdai záróértéke közelében fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,03 százalékos mínuszban áll, míg a Hang Seng 0,9 százalékot emelkedett.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,12 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,8 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,54 százalék pluszban nyithat.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,23 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma japán és kínai kamatdöntés, brit kiskereskedelmi forgalom és amerikai konjunktúraadatok érkeznek. Ráadásul ma tartja az Ecofin (Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa) a soron következő ülését, ami most kulcsszerepet játszik az uniós gazdasági kormányzás 2025-ös irányainak kijelölésében, hiszen várhatóan elfogadják az országspecifikus ajánlásokat és dönthetnek túlzottdeficit-eljárásokról is. Az ülés sorsdöntő lehet Bulgária euróövezeti csatlakozásának véglegesítése szempontjából, ugyanis napirenden van a konvergenciajelentés és a jogalkotási folyamat lezárása. Az EU-országok gazdasági miniszterei az energiaárak csökkentésére tett reformokról tárgyalnak, ami akár az új árazási modellek kidolgozását is elindíthatja. Emellett napirenden szerepel a vámreform kérdése is, amely különösen fontos lehet most, az USA-EU kereskedelmi tárgyalások miatt.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a Nikkei index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,2 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 42 171,66 0,0% -1,9% -1,4% -0,9% 8,6% 63,0% S&P 500 5 980,87 0,0% -1,1% 0,3% 1,7% 9,0% 93,1% Nasdaq 21 719,69 0,0% -0,9% 1,3% 3,4% 9,1% 117,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 38 488,34 -1,0% 0,8% 2,6% -3,5% -0,2% 71,2% Hang Seng 23 237,74 -2,0% -3,3% -0,4% 15,8% 26,1% -5,7% CSI 300 3 843,09 -0,8% -1,3% -0,9% -2,3% 8,9% -6,2% Európai részvényindexek DAX 23 057,38 -1,1% -3,0% -3,7% 15,8% 27,6% 87,0% CAC 7 553,45 -1,3% -2,7% -4,2% 2,3% -0,2% 51,7% FTSE 8 791,8 -0,6% -1,0% 1,1% 7,6% 7,2% 39,7% FTSE MIB 38 942,19 -1,2% -2,5% -3,0% 13,9% 17,2% 98,5% IBEX 13 744,9 -1,3% -2,4% -2,5% 18,5% 24,3% 85,4% Régiós részvényindexek BUX 97 441,88 -1,1% 2,6% 1,1% 22,8% 39,9% 161,4% ATX 4 307,9 -1,1% -1,8% -2,5% 17,6% 19,8% 85,8% PX 2 131,5 -0,1% -0,8% -2,2% 21,1% 38,9% 129,7% Magyar blue chipek OTP 26 640 -1,7% 3,5% -5,0% 22,8% 53,3% 132,9% Mol 2 966 -0,7% 2,2% -4,9% 8,6% 5,6% 55,0% Richter 10 270 -1,3% 1,4% -2,0% -1,3% 10,8% 48,2% Magyar Telekom 1 788 -0,2% 1,1% 1,0% 40,3% 69,3% 361,4% Nyersanyagok WTI 75,89 0,0% 10,4% 18,6% 4,8% -8,2% 90,9% Brent 76,77 0,0% 10,6% 17,1% 2,7% -10,2% 81,4% Arany 3 366,58 -0,6% -0,4% 4,1% 28,2% 44,8% 93,4% Devizák EURHUF 403,3 0,0% 0,6% 0,3% -2,0% 1,9% 16,6% USDHUF 351,6589 0,4% 1,6% -1,6% -11,5% -4,5% 13,7% GBPHUF 472,3149 0,3% 0,1% -1,2% -5,1% 0,8% 23,5% EURUSD 1,1469 -0,3% -1,0% 1,9% 10,8% 6,7% 2,5% USDJPY 144,8050 0,0% 0,7% -0,1% -7,9% -8,3% 35,4% GBPUSD 1,3427 -0,2% -1,2% 0,4% 7,2% 5,5% 8,6% Kriptovaluták Bitcoin 104 688 -0,2% -1,0% -0,9% 10,9% 61,2% 1 025,2% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,37 0,0% 0,6% -1,8% -4,4% 3,7% 530,6% 10 éves német állampapírhozam 2,52 0,8% 1,6% -2,3% 6,6% 5,9% -661,0% 10 éves magyar állampapírhozam 7,17 0,0% -0,6% 1,6% 8,3% 4,7% 203,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

