Megszólalt Netanjahu az amerikai támadásról

Történelminek nevezte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap az iráni atomlétesítmények ellen végrehajtott amerikai támadást.

Az amerikai elnöknek küldött üzenetében Netanjahu köszönetet mondott Donald Trumpnak az izraeli nép nevében, és úgy vélte, az amerikai bekapcsolódás fordulópontot jelenthet a Közel-Keleten, a térségét közelebb viszi "a békéhez és a gazdasági fejlődéshez".

Izrael már több mint egy hete támadja Irán atom- és katonai létesítményeit, hogy megakadályozza Teheránt katonai célzatú nukleáris programjának folytatásában. Netanjahu most azt mondta: Donald Trumppal együtt többször hangoztatták, hogy a békét erővel is ki kell kényszeríteni. "A történelemben is feljegyzik majd Trump elnök cselekedeteit, amelyeket annak érdekében tett, hogy lehetetlenné tegye a világ legveszélyesebb rezsimjének, hogy hozzájusson a világ legveszélyesebb fegyvereihez" - fogalmazott az izraeli miniszterelnök.

Címlapkép forrása: Portfolio