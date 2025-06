Megjelentek a Tesla robotaxijai Texasban

A Tesla vasárnap egy kisebb, körülbelül 10 járműből álló flottával kezdte meg a robotaxi szolgáltatást Texas fővárosában. Ez az első alkalom, hogy a vállalat emberi sofőr nélküli autói fizető utasokat szállítanak. A járművekben az első ülésen biztonsági felügyelők ülnek, bár nem világos, mennyi irányítással rendelkeznek az autók felett.

History has been made. I've taken my first driverless Tesla Robotaxi. pic.twitter.com/XLywuCi77g https://t.co/XLywuCi77g