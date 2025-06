Trump szerint jön a tűzszünet, ennyi volt a 12 napos izraeli-iráni háború – Ugranak a tőzsdék

Az izraeli-iráni háború esetleges lezárásával kapcsolatos jó hírek az olajpiacot is megmozgatták. Tegnap nagyot esett az olaj ára, ami már 80 dollár közelében is állt, de napon belül meredeken csökkent, ma pedig folytatódik az esés, és már 67 dollár közelében is állt a Brent jegyzése.